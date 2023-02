Albert Barranco pide perdón a su madre por la noche de sexo con Tania Deniz en ‘Pesadilla en El Paraíso’

El domingo, Tania Deniz en su condición de nominada recibía una sorpresa en Pesadilla en El Paraíso: La visita de su chico, Albert Barranco. Pero ahí no quedaba todo, su alegría crecía cuando Nagore Robles anunciaba que se quedaría junto a ella hasta el jueves.

Llegó el día, complicado para ella, que se batía en duelo con Kiko Jiménez, el concursante que se había salvado las tres semanas anteriores.

Decidió disfrutar del concurso junto a su chico e, incluso llegó a hacer las paces con Silvina Magari que, como capataz de la semana, decidió dejarles una noche su cómoda habitación. Y claro, para qué queremos más.

El regalo de Silvina

La pareja se tenía ganas. Silvina les preparó la habitación haciendo la cama. “Esta mañana he decidido ceder mi habitación para que la Barranca y la Tania puedan echar un pinchito a gusto”, decía, “que no se le olvide a nadie que estamos en una granja, así que, aquí, el pinchito, que tenga un contexto”.

Eso sí, Silvina, consciente del frío que se pasa en la granja donde no tienen calefacción, decidió llevarse todas las mantas, algo que no tardó en reprocharle Tania. “No, no, no, perdona, sois dos en la cama más el zumbeteo, vais de sobra”, les contestaba.

Noche de pasión

“Silvina nos ha ofrecido la habitación de capataz, la verdad es que se lo he agradecido muchísimo”, decía Tania frente a las cámaras. Luego la veíamos ya en la cama mientras su chico se quitaba la ropa. “Qué bonito eres”, le decía antes de que se metiera en la cama a la que Silvina había echado perfume y todo.

“Mi niño, lo que le he echado yo de menos”, le decía Tania a su chico que no dudaba en apagar la vela de la mesilla para estar en total oscuridad. Pero las cámaras lo ven todo.

“Mientras estamos aquí mirándonos las caras, unos ya están allí haciendo 40 posturas. Y no andaba desencaminado porque sí, ha habido sexo bajo las sábanas.

“La verdad que ha sido muy caluroso, no he pasado nada de frío en toda la noche”, decía ella al día siguiente. Pero esa noche, disfrutó pese a que Barranco aseguraba que su idea había sido no hacer nada.

Disculpas a la familia

“Yo antes de venir pa’quí le dije a mi madre, ‘yo no voy a hacer nada en televisión en la vida’… Lo siento máma”, decía ante las cámaras.

Este jueves, la pareja ha tenido que ver las imágenes de su momento íntimo. “Lo siento suegra, había mucha tensión”, decía entre risas Tania mientras su chico reconocía que le daba vergüenza verse.

“Te prometo que yo nunca jamás hubiese hecho nada en televisión, pero llevaba mucho tiempo sin ella y me puse más tenso que los tornillos de un submarino, ¿qué hago ya? Me quedé ahí que ya era un poco complicado”, se justificaba Barranco mientras su chica deseaba que su abuela se hubiera ido a dormir ya.

Les ha durado poco porque tras salvarse, llegó la despedida. Barranco tiene que abandonar la granja.