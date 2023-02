Dos granjeras medirán sus fuerzas esta semana en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Los concursantes de Pesadilla en El Paraíso tenían dudas esta semana sobre las nominaciones porque ya quedan pocos en la granja. Silvina Magari es la capataza y Borja Estrada, el inmune y eso les hacía intocable. Así que, quedaban pocas opciones.

Pero sí ha habido nominaciones y la mayoría han coincidido en un nombre: María José Galera. La última concursante que entró más tarde que el resto para sustituir a Pablo Sebastian que tuvo que dejar el concurso tras sufrir una caída en uno de los juegos.

“Se ha visto la fijación que tiene con Mar y conmigo. Yo todo lo que hago está mal”, justificaba su voto hacia ella Tania Deniz que consideraba que era uno de los que mejor la había recibido y no entendía su rechazo.

Y es que Tania nominaba tras salvarse de la expulsión frente a Kiko Jiménez que no pudo sumar una semana más de apoyo de la audiencia y se convirtió en el expulsado de la semana.

Antonio Montero también le dio su voto a María José porque “creo que no se ha adaptado demasiado bien a nuestra granja. Reivindica demasiado el que da de comer a los animales como si eso fuera una gran hazaña y creo que emocionalmente la veo débil y creo que tres semanas es suficiente. Hay que dar más sentido del humor, menos sufrimiento y más diversión”.

El voto de Borja Estrada también iba para ella. “Creo que no ha entrado muy bien en la convivencia. Ha estado un poco a su bola, va en solitario a hacer tareas y eso hace que no te integres en el grupo”, explicaba.

Y aunque parecía que María José y Mar López habían hecho las paces, su voto también ha ido para ella pese a llevar puesta la camisa que le había regalado. “Que yo te pida perdón por mis formas no significa que cambie de opinión. Sigo pensando que hay una fijación con todo lo que hacemos. Si discuto contigo es porque tú me buscas a mí y por eso se discute, porque si no, no discutiríamos. Me vienes buscando en todo momento”, argumentaba.

María José, por su parte, le daba su voto a Tania, “para que estés conmigo si puede ser y a ver si te nominan y estás conmigo al ladito. El motivo ya lo he dicho, me chilla mucho y no me gustan los gritos, ni las peleas ni las discusiones”.

Por su parte, Silvina, que siempre va a su bola, le dio su voto a Antonio Montero, “sin más, es que a veces no me gustan cosas, pero también le quiero”.

Nominación directa



Total, que María José se convirtió en la nominada del grupo. Quedaba saber con quién se enfrentaba y esa decisión recaía en Kiko Jjiménez, el último expulsado.

No dudó en subir a la palestra a Mar López: "Ha llegado el momento de que juegues tú también que para eso venimos aquí". Ella no se lo tomó muy bien y le dejó claro que el jugador de la edición era él.

"Veo que te ha sentado bien. Esa es la actitud, pero empezar a jugar. Pretendo que sea un duelo justo, a la altura una de la otra y que continúe el juego que hemos venido para jugar, no para estar en la sombra", le decía su elegida.

Las votaciones ya están abiertas y, si la semana pasada, en twitter se pedía de manera mayoritaria la expulsión de Tania, en esta ocasión, pasa lo mismo con su amiga.

Pero que nadie se confíe que ya hemos visto lo que ha sucedido esta semana y cualquier cosa puede pasar, que no son los mismos los que critican en redes que los que votan.