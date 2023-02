Risas por el movimiento del coche de Alfred en el Benidorm Fest: “Me muero”

Estamos tan acostumbrados a las grandes producciones, a las gigantescas escenografías, a los efectos especiales de relumbrón que de vez en cuando se nos olvida que casi todo se puede hacer de manera artesanal o casera. Y la última prueba de ello la ha dado Alfred durante su actuación en el Benidorm Fest que se ha vuelto viral por el movimiento del coche del solista durante su actuación.

El vídeo está corriendo como la pólvora en las redes sociales convirtiéndo en tendencia los efectos especiales low-cost de los que ha hecho gala durante su interpretación. Y es que a veces no hace falta nada más que un poco de ingenio y un leve movimiento de pierna.

Así es como se fraguó una de las imágenes que se va a convertir en un referente icónico del Benidorm Fest 2023. El artista ha comenzado su show con una puesta en escena de lo más llamativa, ya que ha simulado una especie de cortometraje en el que retrata uno de los eventos musicales más importantes de nuestro país: el festival de Benidorm. De esta forma, Alfred García nos traslada a la época en blanco y negro y nos adentra de lleno en esta fiesta de la música.

El catalán ha iniciado este viaje a través de un coche con destino al futuro y en el que se topa con una nueva versión de su yo dentro de un camerino. Es justo en este contexto, cuando el ex triunfito deja ver algunas referencias que nos transportan a la versión inicial del Festival Internacional de Benidorm, que duró de 1959 al 1971.

Y al otro extremo del coche un miembro del personal de la organización moviendo con todo su cuerpo el citado coche para simular el movimiento. Donde esté el toque personal y la mano de obra humana que se quite cualquier mecanismo que pudiera haber meneado el coche.

El movimiento del coche de Alfred me muero #BenidormFest2023 pic.twitter.com/HvtDIbZltL — El marido que te estás perdiendo (@juandeque) February 2, 2023

Las respuestas a estas imágenes que no dejan de ser muy divertidas como se esperaba: "Tecnología punta", "No te creo", "No puedo" o "Me muero" fueron algunos de los más comentados. Por otra parte, siempre hay a quien le parece lógico: "Pues chico, como en cualquier rodaje de cine o de televisión o de cualquier videoclip...

El país entero conoció a Alfred al entrar en la Academia de Operación Triunfo 2017. Allí se reveló como uno de los artistas más singulares del casting, por su peculiar voz y aún más por su sensibilidad ante la música. Resultó ser uno de los participantes más únicos de toda la historia del talent. Respetuoso con los instrumentos, deseoso por aprender más, humilde ante cada profesor y tolerante con cada uno de sus compañeros. A todo ello hay que sumarle ahora que es humilde e ingenioso con los medios que tiene a su disposición.