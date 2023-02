El dúo a piano de Mariló Montero y Pablo López en ‘El Desafío’ divide a la audiencia

El último y más reciente programa de El Desafío 3 ha estado marcado, una semana más, por la apnea de Laura Escanes, pero también por una torre de sillas de Jorge Blanco y por un duelo de pianos. Y si hablamos de pianos, irremediablemente tenemos que hablar de Pablo López.

El malagueño fue el invitado especial de la gala de anoche para participar junto a Mariló Montero en todo un reto para ella: aprenderse una canción sin tener ningún tipo de noción musical. En este caso, el tema elegido fue Vi, un éxito que, en palabras de Mariló es "una catarsis". "No habéis elegido una baladita, que mira que las tiene", indicaba antes de meterse en faena.

Y aunque para Pablo tocar las teclas es un camino de rosas, para la presentadora ha sido todo un sendero de espinas. Durante los ensayos, Mariló se mostró agobiada desde el principio: "Esto es muy difícil, tío. Yo no sé leer una partirtura", le decía al coach Alberto. Sin embargo, encontró un truco para memorizar la posición de los dedos a lo largo de la partitura: ¡las pegatinas! Un sistema que utilizaba para comunicarse con su madre cuando le diagnosticaron ELA.

"No creo que la vaya a sacar, pero, en fin... vamos a hacer lo que se pueda", compartió al borde de las lágrimas. Y dicho y hecho: con un recogido elegante como la mismísima Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes y, pese a todo, —los nervios, las inseguridades y la presencia de Pablo López—, Mariló no bajó los brazos.

La opinión de la audiencia, dividida

Esta vez sin pegatinas, intentó seguir el ritmo de la canción y del artista. Al finalizar, Mariló parecía visibilemente afectada, por la emoción y un poco la rabia de no haberlo hecho tan bien como deseaba. Pablo López agradeció el esfuerzo titánico que le puso, ya que nadie le había tocado una canción suya a piano antes.

Por parte del jurado, Juan del Val le hizo saber a la periodista que es "una pedazo de concursante", mientras Pilar le aseguró que, para ella, "es una de las pruebas más difíciles de El Desafío".

Sin embargo, un sector de la audiencia no estuvo del todo de acuerdo con las valoraciones del jurado. Aunque muchos catalogaron la actuacion de "brutal", "momentazo" y opinan que Mariló Montero lo hizo "muy bien"; otros piensan que fue una "prueba no superada", debido a que se equivocó en las notas musicales, y no entienden que quedara segunda en el ranking de la semana, tan solo por detrás de Laura Escanes, que se alzó con la victoria del cuarto programa gracias a su prueba de apnea.

