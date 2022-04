Cristina Porta confiesa la mentira que dijo para trabajar en televisión

Cristina Porta ha contado a sus seguidores, en su canal de Mtmad, cómo fueron sus inicios en la televisión, antes de quedar segunda Secret Story, lo que la convirtió en famosa y en una de las televisivas más seguidas por sus idas y venidas con Luca Onestini.

Porta también tiene un pasado. Vio una oportunidad en el programa deportivo Punto Pelota, en el que ya no estaba Josep Pedrerol y se lanzó a por él. Buscaban una reportera y ella, dispuesta a casi todo para conseguir el trabajo, faltó a la verdad. Le preguntaron si tenía muchos contactos en el mundo deportivo y en especial en el Real Madrid. Y dijo que sí, sin dudarlo. La verdad es que: “no tenía ninguno”, ha asegurado ahora. Pero no lo comprobaron: “Me cogieron”. Así de fácil. Gracias a una mentirijilla ya era periodista deportiva.

Al final, ha hecho carrera en televisión, pero en otro tipo. Aunque durante mucho tiempo estuvo ligada al fútbol y al Real Madrid porque fue novia de Borja Mayoral, que estuvo en el equipo blanco y que ahora juega en el Getafe.

Y eso que el destino jugó contra ellos: “Cuando cubría el primer equipo del Madrid, me dijeron que había que hacer un reportaje a un chico que estaba despuntado en la cantera y fue mi amiga Fátima porque yo no quise hacerlo”, dice. Ese futbolista era Borja Mayoral. Después se convirtió en su novio, aunque no guarda especial buen recuerdo de esa relación. Alguna vez ha contado que él era muy inseguro e introvertido y que cuándo no jugaba se rayaba mucho. "Jugaba mucho a la consola", se quejaba. Acabó tan harta que un día se fue de casa llorando por este motivo.

Sin embargo, con el italiano Onestini tiene ahora una relación más o menos buena después de todas las cosas que han pasado. Ambos fueron concursantes en Secret Story y han vivido una relación apasionada y mediática.

Ahora parece que ya es pasado. Según sus palabras, está soltera... porque quiere. En su confesión en Mtmad ha asegurado que tiene muchos pretendientes y que ha recibido muchos mensajes. Pero prefiere ser discreta y no desvelar sus nombres porque son muy conocidos y la gente, dice, “alucinaría”.

No sabemos quienes serán esas personas pero es posible que acabemos descubriéndolo en las redes de Porta o en algún programa de televisión.