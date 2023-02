Lorena Gómez sobre Operación Triunfo con el debut de Risto Mejide: “Aquello era un circo”

Lorena Gómez lleva cuatro años trabajando en el que ella considera que será el primer álbum de su carrera pese a que ya publicó dos cuando salió como ganadora de Operación Triunfo. De momento, nos ha presentado dos de sus nuevos temas, Me vuelvo a la vida y Ojo de halcón, y no es más que el aperitivo. Promete un disco con el pop como hilo conductor, pero con mucha fusión y colaboraciones estelares. Habrá muchas temáticas y veremos a una mujer empoderada.

De una manera u otra, la cantante ha estado todos estos años conectada a la música aunque ha compaginado esta faceta con la de actriz en varias telenovelas en Miami o concursante en programas como Tu cara me suena. Y si en la vida profesional le ha ido bien, lo mismo podemos decir de la personal. Pareja de René Ramos, son padres de un niño que se ha convetido en el motor de su vida, sobre todo, desde el fallecimiento de su madre hace un par de años.

Pero si tenemos que retroceder al momento en el que muchos la conocimos hay que hacerlo a 2006 cuando participó en el talent que le dio la popularidad. Operación Triunfo fue el punto de partida de una carrera que atraviesa su momento de mayor libertad. Era un tiempo en el que no existían las redes sociales, plataformas que han inspirado su último single. De eso y de sus recuerdos de la academia hemos hablado con ella.

En el videoclip te vemos dentro de una urna con todo el mundo observándote, ¿en qué momento de tu vida te has sentido más así?

Sobre todo, en Operación Triunfo que era un escaparate que te estaban grabando 24 horas, los 7 días a la semana, durante 3 meses sin parar. Ahí, si te soy sincera, ni siquiera lo recuerdo. Pasó tan rápido que ni siquiera recuerdo un momento. A veces tengo que pararme a pensar para saber qué ocurrió tal día. Me lo pongo muy poquito porque fue una época que pasó tan rápido, pero a veces me pongo galas y pienso, qué pequeña era y todo lo que viví. Estar expuesta ahí constantemente, hay que ser muy valiente para ir a un programa de estos sin tener información del exterior, sin tener información ni llamadas de tu gente. Estar encerrados en una academia sin saber nada de nada. Ese fue el momento en el que me sentí más en el escaparate. A día de hoy non creo que tuviera la fuerza de hacerlo y más hoy en día que te dejas el teléfono en casa y parece que te dejas tu vida, te sientes incomunicado. Ahora pienso, ¿cómo vivíamos sin teléfono antes?

No hace tanto.

No, 20 años. ¿Cómo vivíamos sin redes sociales?

Yo lo recuerdo muy feliz.

Sí, ¿verdad? Antes se llamaba al timbre, ¿cuánto hace que no llamas a un timbre? Ahora es, ‘baja’. Para mandar una foto era como un misterio. Avanzamos con el tiempo y es lo bueno y lo norma, pero ha ido demasiado rápido. Esa exposición que yo tuve ahora sería mucho más, imagínate si hubiera tenido redes en Operación Triunfo, hubiera sido Beyoncé.

Tú debes entender mejor que nadie a la gente que participa en los realities.

Totalmente. Yo puedo decir que he estado en un reality, porque al final es un reality musical y es blanco, pero es un reality de tres meses, de 99 días concretamente que estuvimos allí metidos, más todos los castings previos. Pero hoy en día los miro y digo, ‘es admirable’. Pero ya, últimamente, en los realities están con su teléfono, si te das cuenta, ya es ‘podéis colgar fotos, no podéis tener contacto’, pero ya están las redes por medio siempre, atrás ya no volveremos. Adelante no sé lo que pasará, no sé mi hijo, con 18 años, lo que se va a encontrar.

Tu edición era con Risto Mejide.

Era la primera de Risto, ahí se estrenó. Él siempre tenía su objetivo muy claro. Todo el marketing que hizo en Operación Triunfo le ha servido para hacer todo lo que ha hecho después a posteriori.

Eso lo ves ahora, pero supongo que en la academia lo vivisteis de otra manera.

Sí, aquello era un circo, aquello era un teatro increíble en el sentido de que estábamos juzgados cada semana y no sabíamos lo que nos iba a decir. Este hombre venía cada día con una sorpresa distinta y nos dijo de todo. Pero bueno, lo que no te mata, te hace más fuerte.

¿Mantienes algún vínculo con los artistas con los que compartiste la experiencia?

Sí, tenemos un grupo que se llama Adelante que fue la canción que nos representó en aquel momento y sí, seguimos hablando muchísimo. Los quiero un montón a todos y nos llevamos fenomenal. Siempre que hay un lanzamiento de alguno, nos apoyamos un montón, nos damos cariño. Tenemos una quedada pendiente que no logramos quedar porque no coincidimos todos.