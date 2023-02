Andrea Guasch sobre su relación con Miley Cyrus: “Me contaba sus historias de amor y yo flipaba”

Hotel Flamingo está formado por una pareja que no solo está unida por lo profesional sino también por lo personal. Andrea Guasch y Rubén Tajuelo ‘Rosco’ son uno de esos matrimonios envidiables donde parece que viven en una eterna luna de miel. De hecho, casi podría ser así porque se casaron el pasado verano.

Y en su boda hubo muchos amigos artistas. Ambos llevan muchos años dedicados a la música y han creado muchos lazos. Así que, todo apunta a que, por lo menos a corto plazo, no escribirán una canción como la de Shakira con Bizarrap y no sólo porque ese estilo esté totalmente alejado de lo que ellos hacen, sino porque el amor triunfa en su caso.

Si hablamos de temas de desamor de actualidad, ellos aseguran que son más del team Miley Cyrus y consideran que Flowers es todo un temón.

Y es que, más allá de que beban de las mismas fuentes clásicas del rock, Andrea guarda muy buen recuerdo de aquella época en la que tenía relación con ella. Como presentadora de Disney Channel en España, viajó a Estados Unidos para los Disney Channel Games y allí tuvo la oportunidad de conocerla.

Relación con Miley

“Tuvimos relación durante un par de años. Es maravillosa, está muy loca. Eso es real. Tiene demasiadas cosas en la cabeza. Me llamaba a las tres de la mañana porque ella vivía en Los Ángeles y yo en Barcelona”, recuerda.

Y parecía que su relación era muy estrecha porque como ella misma reconoce, “me contaba sus historias de amor y yo flipaba. Entre que no la entiendo bien… mi inglés está bien, pero a veces me hablaba con jerga super americana y decía, no me entero de nada con ese acento de Texas, y es muy guay, pero mola un montón ella. Me parece super cariñosa”.

Guarda muy buen recuerdo de ella. “Estaba con su familia siempre, estaba con su madre y eso mola, tener a alguien que te baje los pies a la tierra, dentro de que Disney en Estados Unidos es muy fuerte, nada en comparación con España, es muy fácil que se te vaya la olla allí”, admitía.

Andrea Guasch con Jonas Brothers en el Santiago Bernabéu en 2009. / Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

Al final, con el paso del tiempo fueron perdiendo el contacto. “Durante dos años se cambió el teléfono siete veces y a la octava ya no sé cuál era su móvil y he perdido el contacto, pero era muy bonica”, asegura.

Una experiencia de fan

No sólo conoció a Miley Cyrus. Vivió aquel encuentro internacional más como fan que como compañera. “Recuerdo muchas cosas guais. Sobre todo, Disney Channel Games, lo viví con mi madre, que parecía más niña pequeña ella que yo. Estábamos en Disneyworld y, de pronto, con Miley, los chicos de High School Musical, que yo era una niña y yo era muy fan de ellas”, admite, “venía Ashley Tisdale y me decía ‘me encanta Barcelona, eres increíble, qué guapa eres’. Era muy guay”.

Su época de chica Disney también le ayudó en España. “Con Lucía Gil todavía me llevo un montón y muchísima gente. Fue muy guay, una universidad de todo, de interpretación, de estar trabajando en tele, de irme fuera a Estados Unidos, Alemania, Londres… me curtió mucho en lo que me gusta, que es mi profesión”, explica.

Su pareja, Rosco, no conocía esa faceta Disney de su chica. “Me enteré porque me lo contó ella y ahondé en el tema. Hubo una vez que fuimos a Málaga Lucía, Andrea y yo y, en el hotel, dormimos los tres en la misma cama y me acuerdo que hice una foto y puse, ‘hay dos chicas Disney en mi cama’”, bromea sobre el tema.

Desde luego, a Andrea no se le fue la olla siendo chica Disney y todo fueron cosas positivas que todavía recuerda con mucho cariño.