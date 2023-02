¿Quiénes son los coreógrafos de la final del Benidorm Fest?

Tras haber vivido la segunda semifinal del Benidorm Fest ya conocemos a todos los participantes que se darán cita este sábado para llevarse el micrófono de bronce que les abre las puertas al escenario de Liverpool en Eurovisión: Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero se unen así a Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara en una noche que promete ponernos los pelos de punta.

Un año más estos artistas han demostrado la calidad y variedad de la música en español. Sin embargo, como ya hemos explicado en más de una ocasión, para que podamos ver desde nuestras casas estas actuaciones hay muchas semanas de trabajo detrás de un equipo de profesionales que trabajan a contrarreloj para que todo salga según lo esperado.

En el día de hoy ponemos el foco sobre los coreógrafos del Benidorm Fest, pues si por algo destacan las puestas en escena de este año es por una alta presencia de baile. Los artistas no solo son cantantes, sino que buscan la perfección y los votos de jurado popular y profesional tocando todos los palos... pero, ¿quiénes son los responsables detrás de estas coreografías? Descúbrelo con nosotros.

Marc Montojo - Agoney

Agoney lleva más de un año contando con la participación del bailarín y coreógrafo Marc Montojo para sus proyectos. Pareja en lo personal y lo profesional, los dos se conocieron durante las grabaciones de la novena edición de Tu Cara Me Suena.

Natural de Girona, el artista catalán forma parte de la plantilla habitual del ya mencionado programa de imitaciones, además de haber participado en otros formatos como La Voz. Además, ha formado parte del musical Hoy no me puedo levantar, coreografiado el videoclip de Di mi nombre de Rosalía o compartido escenario con Mika, Adam Lambert y Zara Larsson.

Agoney - BANGOVER

Para Agoney no solo ha coreografiado su Quiero Arder de Eurovisión, también ha participado en los videoclips de Bangover (donde aparece) y Cachito.

Andrés Cózar - Fusa Nocta

Fusa Nocta fue capaz de demostrar la fuerza de Mi familia sobre el escenario del Benidorm Fest acompañada por su grupo de bailarines y su propio coreógrafo: Andrés Cózar. Natural de Ubrique pero afincado en Madrid, el bailarín ha trabajado para artistas de la talla de Fuel Fandango o Andrés Suárez.

Sobre la experiencia de trabajar en el Benidorm Fest junto a Miriam Nares (la chica detrás del nombre artístico), el artista publicaba en redes sociales lo siguiente: "La mejor artista y persona que he conocido en la industria, además de una suerte tenerla como amiga ❤️ Miri te quiero".

Marshall Font - Vicco

Vicco optaba por subirse al escenario del Palau D'Esports L'Illa junto a un equipo de bailarines coreografiados por Marshall Font, que junto a ella nos hacía vibrar con su Nochentera.

Si en algún momento has mirado a la pantalla de la televisión y has pensado que te sonaba su cara, seguramente le hayas visto en algún lado. Marshall triunfa en TikTok con más de 670.000 seguidores creando trends de las canciones del momento.

Es bailarín, profesor de baile y coreógrafo, y sobre los escenarios le hemos podido ver como parte del equipo de bailarines de Aitana durante la gira 11 RAZONES MÁS TOUR, en las galas de Operación Triunfo 2020 y como uno de los alumnos de la segunda edición de Fama Cero en Movistar Plus. Ha trabajado, además, junto a Sebastián Yatra, Lola Índigo, Becky G y Bizarrap.

Blanca Paloma - Blanca Paloma

Blanca Paloma es la fiel representación del dicho "yo me lo guiso, yo me lo como". La cantante ilicitana, que conseguía ganar la segunda semifinal del Benidorm Fest y la máxima puntuación de las dos noches que llevamos hasta el momento del certamen, ha sabido plasmar sobre el escenario el mensaje que quería gracias a su trayectoria y estudios: la ilicitana no solo es cantante sino una artista 360. Estudió la carrera de Bellas Artes y desde que se afincó en la capital española ha trabajado como escenógrafa y vestuarista.

Tú ves esto en Eurovisión entre más de 40 propuestas y, aparte de llamarte la atención por lo bueno que es, lo identificas con España inmediatamente y solo con España. Y de eso se trata el concurso, de que se acuerden de ti. Para mí Blanca Paloma es un sí. pic.twitter.com/raCvBikcQK — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) February 3, 2023

¿El resultado? Una puesta en escena absolutamente brillante y que destaca con luz propia. Blanca Paloma siempre es sinónimo de trabajo bien hecho.

Yure Molina - José Otero

José Otero y sus Inviernos en Marte conquistaban el escenario del Benidorm Fest con una coreografía y puesta en escena con origen 100% canario. En esta ocasión, el cantante interpretaba su balada acompañado de Ianko Stankov, Meritxell Sosa, Juanmi Hernández y Yure Molina, que ponían el ingrediente del baile al cuarto clasificado de la segunda semifinal.

José Otero

Inviernos En Marte

(Live Semi-Final 2) pic.twitter.com/7DyDBoICpC — Archivo De Rodri (@EuroArchive) February 2, 2023

Yure Molina, coreógrafa de la actuación, es directora de la academia de baile Gran Canaria Dance Studios y forma parte del equipo de bailarines de Forever: King of Pop, un homenaje musical centrado en la figura de Michael Jackson.

