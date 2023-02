Quién es José Otero, el finalista del Benidorm Fest 2023 que cantó en la boda de Pilar Rubio

El Benidorm Fest ya nos ha regalado momentazos que pasarán a la historia. Tras dos galas de infarto, alguna que otra sorpresa y una buena dosis de música en directo, ahora todo el foco se centra en la final de este certamenten. Este sábado 4 de febrero promete ser una noche épica, ya que los 8 finalistas volverán a seducirnos con sus canciones y puestas en escena para conseguir el tan ansiado micrófono de bronce. Uno de los claros candidatos a hacerse con ese trofeo es José Otero, un joven canario que se ha propuesto emocionar a toda Europa con su tema Inviernos en marte.

¡Y vaya sí lo ha hecho! El artista ha sorprendido a todos durante la segunda semifinal del Benidorm Fest con una actuación que nos ha hecho trasladarnos a otra galaxia. Juego de luces, mucho humo y una impecable ejecución sobre el escenario con la que ha logrado meterse al público y al jurado en el bolsillo y conseguir este pase a la final.

Éxito, al otro lado del charco

Natural del Teide (Gran Canaria) y con tan solo 32 años, este artista ha conseguido conquistar a todos los eurofans. Aunque, antes, ya lo hizo en la otra parte del mundo con su peculiar voz. José Otero ha desarrollado prácticamente toda su carrera en México, donde se dio a conocer gracias a su participación en el programa La Voz. Este tirón mediático le llevó a fichar por Warner Music México.

Tras la publicación de varios sencillos y colaboraciones con algunos artistas como Karen Méndez, el joven ha dado un paso más allá y se ha aventurado a participar en el Benidorm Fest 2023 con el objetivo de representar a España en el Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo.

Un sueño por cumplir

Pese a que estos días ya hemos podido ver su osadía en el escenario, muchos eurofans quieren conocer un poco más de él en el terreno personal. Y es José Otero ha tenido muy claro desde bien pequeño que quería dedicarse a la música, ya que se trata de una de sus mayores pasiones.

Por eso, no es de extrañar que todos sus estudios hayan estado especializados en esta rama, puesto que se ha formado, gracias a una beca, en la escuela The BRIT School for Performing Acts de Inglaterra, antes de participar en el programa musical al otro lado del charco.

Cantó en la boda de Pilar Rubio

Además de participar en el talent de México, José Otero ha protagonizado otro de sus trabajos más mediáticos. Nada más y nada menos que ha sido uno de los artistas que participó en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio el pasado 2021.

El joven tuvo que interrumpir las grabaciones del programa para viajar directamente a la capital hispalense e interpretar Aleluya con su angelical voz. Algo realmente anecdótico y que él recuerda con mucho cariño.

Una lección de vida

José Otero es muy cercano, ya que asiduamente ha compartido fotos de su entorno más personal y, especialmente, de sus padres. El joven ha hablado abiertamente de que su familia es uno de sus principales pilares y es justamente a ellos a quienes dedica Inviernos en Marte.

Tampoco ha ocultado el dolor por la pérdida de su padre, quien falleció el pasado 2021 y al que recuerda con frecuencia. Algo que también hemos podido comprobar durante La noche del Benidorm Fest conducido por Miki Ñuñez y Aitor Albizua, cuando la madre ha irrumpido en la pequeña pantalla para felicitar a su hijo tras su actuación y para transmitirle que tanto ella como su marido estaban muy orgullosos de él.

