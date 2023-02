Lorena Gómez no descarta hacer ficción tras varias telenovelas en Miami y, de momento, la vemos en la tele

Lorena Gómez es una mujer luchadora y pasional que disfruta la música desde pequeña y que siempre ha tenido claro que formará parte de su vida, aunque haya etapas en las que esté centrada en otras facetas que también le llenan.

Está trabajando en el que considera el primer disco de su carrera, por lo menos, el que ha hecho con más libertad. Lo podremos escuchar este 2023, aunque ya nos ha adelantado dos temas.

Pero, aunque un lanzamiento de estas características requiere mucho tiempo, lo cierto es que no descarta otros proyectos que tienen más que ver con la televisión o la interpretación. Hemos querido hablar con ella de ese otro terreno que no es estrictamente musical, aunque no está desconectado.

Tu cara me suena. Quedaste tercera finalista, ¿cuál fue el mejor momento que recuerdas?

Fueron todos porque absorbí como una esponja desde que llegué. Piensa que yo estuve casi seis años en Miami, desconectada del mundo España y cuando me llaman y me dicen que me quieren en Tu cara me suena aquí, y tuve que pasar un casting y la gente me votó para que me quedara. Desde ese momento para mí fue vivirlo de una manera increíble, super feliz. No era como Operación Triunfo que te iban eliminando, no, eso era vivir la experiencia y cada semana vivirlo distinto y ser una persona distinta, que era super divertido.

¿Echas de menos esa vida en Miami?

Echo mucho de menos a mi gente que hice allí. Me uní muchísimo a esas amigas. Allí no tienes a nadie y tus amigas son tu familia e hicimos una buena piña. A día de hoy ellas viajan a España, yo voy allí cuando puedo. Continuamente estamos en contacto. Me planteo volver para ir a dar un concierto. Todos los contactos que tenía por allí me lo preguntan, si voy a ir a dar un concierto. Hice telenovelas.

¿Cómo fue ese momento telenovelas?

Cuando fui a Miami lo que menos me esperaba es que iba a hacer interpretación. No tenía ni idea de que iba a hacer eso, pero fue todo casualidad. Fui a una obra de teatro, había un director de telenovelas allí, que en aquel entonces era uno de los jefazos de Telemundo, me preguntó si era actriz, le dije que había hecho cositas y me dijo que quería que fuera a un casting porque era el perfil perfecto para una antagonista. Yo fui y no tenía ni idea de muchas cosas, estaba muy verde. Me puse las pilas. Hice un intensivo con una profesora española y me enseñó de todo a pasos agigantados. Fui al casting y lo pasé y desde esa telenovela, vinieron cuatro más después. Por eso me quedé tanto tiempo en Miami al final.

¿Y por qué no has hecho ficción en España?

Me gustaría mucho. No he tocado ninguna puerta, de momento. Todavía no me ha llegado nada porque mucha gente no sabe que he hecho ficción, porque no lo he hecho aquí. Pero si mañana me llega una oferta encima de la mesa y me gusta, yo feliz de la vida. No hay una más peliculera que yo.

Hablado de tele, ahora estás de jurado en un concurso musical en Telemadrid con Daniel Diges y Poty, ¿cómo se lleva lo de juzgar en lugar de ser juzgado?

Soy muy buena, soy benevolente. Ya hay uno malo en el jurado y ya les dije, a mí no me pongáis de mala porque yo he estado delante y he estado detrás y no quiero pasarlo mal. Hay muy buenas voces aquí en Madrid, y en España. Hay tanto competencia y es tan difícil llegar, que solo les falta a los pobres que les diga algo negativo. Yo siempre disfrazo esa crítica negativa en constructiva, para intentar ayudarles. Pero no les voy a decir, como hacen otros, que se retiren de la música. Fórmate, aprende, un poquito de empatía.

También estás en WAH, ¿qué ha supuesto este espectáculo para ti?

Si al principio tenía dudas de empezar en este musical, ahora no tengo ninguna de continuar. Yo nunca había hecho un musical, no sabía si estaba preparada para eso. Que no es un musical como tal, es un concierto en realidad. Pero muy contenta, cada vez va mejor. Lo está petando. Todos los días lleno, todos los días gente preguntando por entradas que no hay. Gente que viene de fuera. El otro día me hablaron de unos que habían venido de Londres a verlo porque se habla de él.

De ese mundo viene Chanel, ¿tenéis relación?

Sí. No la conozco personalmente, pero nos seguimos por redes, supongo que por admiración mutua. Una luchadora nata. Hacer musicales y los que ha hecho ella, no son fáciles y ha estado siempre ahí luchando y le ha llegado su momento, no se merece menos.

Tele, musical, disco, madre… ¿de dónde sacas tanto tiempo?

Lo saco, cuando alguien quiere las cosas, las saca. Tiro mucho de mi chico, de mis amigas, de mi familia y si no fuera por ellos, imagínate. Hay muchas cosas bonitas viniendo, sobre todo, lo que más ilusión me hace son los conciertos y presentar mis nuevas canciones en directo. El 16 de febrero doy un concierto en Alcobendas y ahí van a sonar algunos temas nuevos, va a ser una reunión de amigos, la primera escucha en Madrid y estoy muy feliz.