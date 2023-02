Andrea Guasch desvela que hay dos grupos de whatsapp paralelos en la nueva edición de ‘Tu cara me suena’

Andrea Guasch y Rubén Tajuelo ‘Rosco’ forman una de las parejas más unidas de la escena musical de nuestro país. No solo se casaron el pasado junio, sino que este diciembre han lanzado su primer álbum, Discos y vinilos, como Hotel Flamingo.

Ya están trabajando en el segundo ahora que han encontrado su sonido musical, pero lo compaginan con otros proyectos. Andrea también es actriz y está girando por España con una obra de teatro mientras graba la que será la próxima edición de Tu cara me suena.

Hemos hablado con la pareja de esta nueva experiencia que están disfrutando los dos.

Tu cara me suena, ¿te lo pensaste mucho?

Andrea: Yo dije sí, sí, sí, ¿dónde hay que firmar? Siempre he querido estar en Tu cara me suena desde que estaba Angy en la primera temporada. Es como mi sueño. Desde pequeña siempre he imitando a Shakira, a Celine Dion, me pasaba el día imitando a gente, los gestos y todo. Sí que es verdad que yo no sabía lo duro que era.

Duro, ¿en qué sentido?

Andrea: Que es muy difícil imitar en todos los aspectos, no solo la voz, también la gestualidad. Me pongo muy nerviosa porque llevo once galas, pero saliendo de la última, dije, ‘estoy mareada de los nervios’, pero, ¿qué me pasa? Si ya conozco a todo el mundo, si todo el mundo nos queremos entre todos, es ya una familia. Y me pongo nerviosa. Imagino que, por respeto a cada artista, lo quieres hacer bien, no quieres faltar al respeto. Es muy duro en el sentido de que también soy muy perfeccionista y me gusta hacer las cosas muy bien y ahí me pongo mis juicios.

Si te toca imitar a un amigo o amiga, tiene que ser raro, ¿no?

Andrea: Me ha tocado. Puedes llamar y decirle, ‘tía, aquí, ¿cuándo respiras? o, ¿qué haces aquí?’ y te dice, `pues haz esto, prueba lo otro’. Y lo hice y me ayudó un montón, aunque no puedo decir nada todavía. Es una de las primeras actuaciones.

¿Hay alguno que te haya costado especialmente?

Andrea: Sí, por ejemplo, hacer de hombre es muy difícil. Muy distinto, impostar la voz. Me encanta, pero en realidad lo más fácil son los más distintos o más imitables, si es una voz parecida a la mía es más difícil que no aparezca Andrea. Cuanto más se aleje, más puedes jugar y menos te juzgas también.

Susi Caramelo, Miriam Rodríguez y Anne Igartiburu, ¿con quién te intercambias más mensajes en whatsapp?

Andrea: Con Miriam, bueno, depende de la semana, ahora con Susi. Pero justo con las tres me llevo muy bien, igual con Merche, con todos me llevo super bien. Pero al principio de las galas era más con Miriam, que salíamos de fiesta más. Ahora ya estamos como reservando la voz porque hemos visto que… Al principio de las galas había semanas que no hacíamos nada y salíamos más, de conciertos y no sé qué, pero ahora, entre el frío y que vamos cada semana una distinta…

Rosco, y tú mientras ella ensaya, tú, te partes de risa, ¿no?

Rosco: En Tu cara me suena hay una sala vip muy grande y ahí es donde estamos todos, los concursantes y los acompañantes y me he hecho muy amigo, sobre todo, del novio de Susi, que se llama Chema, que le quiero un montón. Y de Vero, la hermana de Merche. Dani que va con Alfred.

Andrea: Son todos tan majos, hemos hecho una familia…

Vamos, que tenéis un grupo de whatsapp de concursantes y otro de familiares, ¿no?

Andrea: Sí, y se llama Los otros.

Rosco: La foto del grupo de whatsapp es el perro de Susi Caramelo.

Andrea: Ah, no lo sabía. Claro, como no estoy.

Rosco: Era de un día que nos invitaron Susi y Chema a un bogavante, muy a la gallega, que él es gallego y estaba el perro y le hicieron la foto. Es como un pequeño Gran Hermano.

Andrea: Y se va notando, sobre todo, en las galas. Cuando salga, en el momento previo, cuando Manel hace entrevistas, estamos todos juntos y al principio era como, ‘bueno, sí, me he preparado este personaje’ y ahora es como ‘buah, qué, sí… tú calla que tú te preparas las maletas fatal’. Es Gran Hermano totalmente ahora.

Rosco, ¿eres muy crítico con ella?

Rosco: Yo soy sincero. Además, los ensayos se los mandan grabados y eso está muy bien porque lo puedes ver, los gestos, la voz y eso, después del ensayo siempre lo miramos juntos e intento ser objetivo y olvidarme que es mi mujer y decirle lo que está bien o no. Pero vamos, lo está haciendo super bien, así que, tengo poco que decir.

¿Coincidís en el favorito para ganar esta edición?

Andrea: Hombre, como no digas que sea yo, te reviento.

Rosco: El que mejor imita, junto a Andrea, para mí es Jadel. Vais a flipar. Hay actuaciones, en concreto una, que cuando llegué a plató por la mañana, se lo dije, ‘tío, pensaba que estaba viendo a esa persona y se me han puesto los pelos de punta’. Yo no le seguía la pista para nada y la verdad es que tiene un don para esto.

De todas formas, Rosco, tiene que ser muy raro ver a tu mujer convertida en otro artista reconocible, ¿no?

Rosco: Sí es raro porque, además, cuando lo ves de cerca, ves la gomilla. en la tele queda genial, pero en persona… Alguna vez ha entrado a la sala vip caracterizada y no la he reconocido.

Andrea: La primera vez que entré dijo ‘hola’. ¿Cómo que hola? Y él, ‘ah, que eres tú?’.