Avance semanal de ‘La Promesa’ en La 1 de TVE: capítulos 24 al 28

Tan solo han pasado tres semanas desde que La 1 de TVE quiso apostar por una nueva serie, La Promesa, y, a juzgar por el share, ya ha conseguido enganchar a todos los espectadores que les gustan las tramas de los protagonistas, Pía, Manuel y Leonor, entre otros...

Los últimos capítulos nos han dejado muchos cabos sueltos aún sin atar, por lo que en esta nuestra entrega semanal, quizás podamos ir resolviendo algunos de los problemas a los que se enfrentan nuestros actores y actrices.

Si la emoción de la serie no te deja avanzar, en LOS40 te brindamos un pequeño avance de todo lo que sucederá en esta nueva entrega del 6 de febrero hasta el 9.

Avance del capítulo del lunes 6 de febrero

Arranca la semana con Jana, quien será humillada por Curro tras tirarle la bandeja y tener que disculparse ante él. Aunque no tendrá más remedio de hacerlo, Jana continuará con su intención de abrirle los ojos a su hermano. Alonso está cada vez más agobiada por las deudas, pero Cruz no le permitirá aceptar el dinero de su padre. Mientras tanto, la marquesa continuará queriendo celebrar su fiesta de cumpleaños y dará con la tecla: vender a espaldas de todos el broche de Catalina, una joya que ha pasado de generación en generación en la familia Luján.

Leonor no aguanta más y quiere gritar a los cuatro vientos su amor por Mauro. Para ello prepara un encuentro con su padre para contárselo. Jana y María se deshacen del incriminatorio anillo de Tomás tirándolo al sumidero atascado de Jimena. Simona sospecha que Lope sea la cocinera tan misteriosa y le tiene una trampa culinaria.

La promesa, la serie de La 1 de TVE / TVE

Avance del capítulo del martes 7 de febrero

Manuel no dejará con Curro descargue su ira con Jana. El marqués toma cartas en el asunto y no solo ataca a Curro, sino que ordena llamar a Jana para que dé su versión y para que Curro le pida perdón. La marquesa querrá celebrar su fiesta de cumpleaños con una gran fiesta, algo que molesta a Catalina y a Simona. Pía continúa sin regresar y Petra intenta hacerse con sus funciones preparando el menú de la fiesta. Mientras, Manuel sigue intentando mejorar su relación con Jana, pero esta sigue esquiva.

Avance del capítulo del miércoles 8 de febrero

La guerra entre Curro y Jana continúa, pero Alonso hará que le pida perdón a ella. La muchacha encuentra un pendiente de Jimena bajo el avión y lo devolverá estando Manuel delante. Esto hará que Jimena note algo extraño entre ambos.

Cruz querrá celebrar su cumpleaños por todo lo alto, desbaratando los menús de Simona y haciendo que Mauro tenga que comprar ingredientes a Puebla de Tera. Mientras, Alonso conseguirá convencer a Catalina para que participe en la fiesta, no satisfecha con eso, le pedirá que no atormente a su padre con los problemas económicos. Tras aceptar eso, buscará un vestido para el evento y sorprenderá a todos. El regreso de Pía frustrará a Petra y sus aspiraciones, sobre todo porque nadie sabe el por qué se marchó. Pero lo peor para Pía será saber que el barón quiere verla… a solas. Pía se arma con un cuchillo. No tolerará más abusos.

Avance del capítulo del jueves 9 de febrero

El baile llegará en la última entrega semanal con Jimena y Manuel. Jana no podrá evitar los celos al verlos intimar. Las señoritas prepararán el baile con Cruz, gestionarán las invitaciones y fantasearán con la fiesta. Curro se sincerará con Leonor: no soporta más a Jana. Por otro lado, el Barón hará que Cruz trate mejor a Curro que está hundido por las faltas de respeto constantes.

Mauro se lleva por error la lista de la compra equivocada para el baile. Catalina, que decide llevar un vestido de su madre al baile, consigue un respiro para las cuentas de La Promesa: Tadeo olvidará su deuda si ella sigue jugando al ajedrez con él. Pía descubre por medio de Simona por qué Candela la evita: no está de acuerdo con que abortara y por ello no puede volver a tratarla como antes. Curro se prende fuego sin querer en el hangar. Jana consigue salvarlo y, al quitarle la ropa, descubre el angioma del hombro, lo que confirma sus sospechas: es su hermano.