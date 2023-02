Kiko Jiménez, Albert Barranco y la infidelidad de Gloria Camila se recuerda en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Kiko Jiménez se convirtió el pasado jueves en el último expulsado de Pesadilla en El Paríso y este domingo le ha tocado dar la cara y explicar su paso por el programa. Ha tenido momentos de bajón, como ese en el que ha hablado de su madre y el momento en el que tuvo que separarse de alguien que le hacía daño.

Pero no todo ha sido así de duro. El tiempo todo lo cura y lo ha demostrado cuando ha salido el tema de Gloria Camila Ortega. Dentro de la granja habló con Nagore Robles de la infidelidad que rompió su relación que fue, precisamente, con Albert Barranco, el nuevo novio de Tania Deniz.

En el plató, Sandra Barneda ha sacado el tema y ha querido saber por qué no hablaron del tema cuando sucedió. “Al final yo nunca he tenido una conversación del tema de Gloria con Kiko primero, porque pasó hace muchos años ya, de hecho, yo no me quise ni pronunciar, lo que pasó, pasó y nunca fui a ningún lado a contarlo, excepto cuando ya se empezaron a decir cosas de mí que eran mentira y obviamente tuve que dar la cara porque se me estaba dejando con una imagen que no era la mía”, se justificaba Barranco.

“Cuando pasó aquello, si yo hubiera estado en un programa de televisión con él, lo hubiera hablado porque nos hubiéramos visto la cara todos los días y tanto él como yo tendríamos que haber dado la cara y hablarlo. Pero como al final yo estaba con mis cosas y él un poco con las suyas, tampoco coincidimos en ningún lado para hablarlo en aquel momento”, explicaba.

La opinión de Kiko

Kiko Jiménez ha rehecho su vida con Sofía Suescun y ha dejado muy en el pasado su relación con Gloria Camila que, en la primera edición, confesó que había tenido que ir a terapia tras esa ruptura.

“En ningún momento le voy a reprochar algo que pasó en su momento. Me pudo doler, pero yo ya he rehecho mi vida, estoy muy feliz a día de hoy y todo pasa por algo y ya está. En todo caso darle las gracias por lo que sucedió”, decía Kiko sobre el chico con el que su novia por aquel entonces le fue infiel.

Belén Rodríguez quiso saber si en aquel momento había creído a Gloria Camila o a Barranco: “Yo siempre creo a mi pareja, lógicamente. Pero creo en mi pareja hasta que me dan con una imagen en la cara y entonces no te queda otra que creerte lo que están diciendo. Pero a día de hoy, como comprenderás, eso ya no me aporta nada”.

Una historia del pasado que ha quedado resuelta entre la parte masculina del suceso.