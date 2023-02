Daniela Requena y Beatriz Trapote pillan en paños menores a Mario González en el pisito de ‘Solos’

Beatriz Trapote y Daniela Requena estuvieron este domingo noche como colaboradores en el debate de Pesadilla en El Paraíso. Pero hubo un momento en el que Sandra Barneda las mandó para el pisito de Solos para hacer una inesperada visita a Mario González y Javi Redondo. Y es que parece que Mediaset está dispuesto a incluirlos en todos sus realities, a ver si el formato despega.

El caso es que aparecieron por sorpresa y pillaron a Mario en paños menores. “Vístete hombre, por favor”, le pedía la mujer de Víctor Janeiro que dejó claro que hacía mucho calor en el apartamento.

Daniela, después de recordarle a Javi que se habían encontrado en una ocasión el pasado verano, pasó a explicarles que su misión era enseñarles la coreografía de Flowers, de Miley Cyrus.

Primera bronca

Antes de ponerse manos a la obra, Trapote les echó la bronca por no tener los platos limpios y tener la pila a rebosar de vajilla sin limpiar. “Esto, según se come, hay que fregarlo”, les dijo en modo madre.

Amenazó a ponerse a fregar, pero Daniela lo tenía claro, “no, no, no, que lo frieguen ellos”. Sandra Barneda tuvo que intervenir para dejarlos claro que su misión no era arreglarles el pisito a los chicos, sino hacerles bailar. Y a ello se pusieron.

Desastre de coreografía

Empezó a sonar la canción que salió a la vez que la de Shakira y las chicas se pusieron a enseñarle los pasos a los chicos de La isla de las tentaciones y la verdad es que resultó un poco desastre, aunque le ponían ganas. Ni siquiera ellas tenían muy claros los pasos.

Una revolución en el pisito cuando los chicos ya estaban en la cama dispuestos a echarse a dormir. Cualquier cosa puede suceder en Solos. Esta fue la última noche de Javi en el pisito que este lunes deja la casa y le deja su cama a Ana Nicolás. Lo anunció Sandra Barneda.