Hay que ser presentadora y pasar horas frente a una cámara para entender que no en todo momento se puede estar perfecta. Lo ha descubierto Emma García este fin de semana en Fiesta. Su comportamiento mientras Saúl Ortiz intentaba dar una exclusiva sobre un tema serio, ha sido poco profesional.

Todo ocurría cuando el colaborador estaba hablando del futbolista Jasper Cillessen. Intentaba explicar que el portero neerlandés, que actualmente juega en NEC Nimega, podría ser demandado por una mujer porque le acusa de no atender las necesidades de su familia.

Pero no podía porque tanto la presentadora como algunos de los colaboradores estaban riéndose sin parar y le estaban contagiando esa risa. Apurada y viendo que no era capaz de ponerse seria se ha levantado para salir del plató y pedirle a la directora que se centraran.

“Es un tema muy serio, de verdad, que lo están pasando muy mal”, insistía Saúl. “Lo que no podemos es que estemos intentando nosotros ponernos serios y el público se ría, la dirección se ría y todo el mundo se ría, que, además, la noticia no es como para reírse”, decía antes de echarse de nuevo a reir.

No sabía si contar o no la noticia viendo lo que estaba sucediendo. El ataque de risa continuaba. “Yo no puedo ya más”, aseguraba Emma, “por favor, qué horror”.

Fuera de plató

Ha tenido que volver a salir del plató y dejar en su sitio a Iván González. Era entonces cuando Saúl contaba la dramática situación de la familia del futbolista que va a acudir a los juzgados para reivindicar sus obligaciones económicas, no tanto las afectivas.

“Esperemos que se solucione ese conflicto y esa polémica”, decía Emma volviendo a su sitio. “Ya se me ha pasado. Pido disculpas, de verdad, porque esto es no ser profesional. Yo tengo la risa muy floja y ya, cuando flojeo del todo, ya no hay manera de que me recomponga, así que, pido disculpas”, decía ya con la sonrisa de nuevo en la cara, “por lo menos el público se lo ha pasado bien con nosotros”.

Y así acaba su programa del sábado, entre risas.