Avance semanal de 'Tierra Amarga' (Antena 3): Un plan de venganza pone en peligro a Çukurova

Arranca una nueva semana en este mes de febrero, lo que significa ¡nuevos capítulos de Tierra Amarga! La serie turca de Antena 3, una auténtica superproducción de gran éxito internacional, está cada vez más cerca de su final. Pero aún queda drama e intriga de sobra, por lo que en LOS40.com te contamos qué pasará esta semana.

Todas las tardes de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, la serie de más éxito de la sobremesa de Atresmedia trae a los miles de seguidores y aficionados nuevas entregas de esta trama que te engancha desde el primer minuto. Aunque aún queda mucho por ver, lo cierto esque la ficción otomana está viviendo sus últimos episodios.

Este es el avance semanal de Tierra Amarga con todos los capítulos de la semana, del 6 al 19 de febrero:

Avance del capítulo de hoy en Tierra Amarga

Este lunes, 6 de febrero, las cosas empiezan a ponerse más difíciles todavía. Los habitantes de Çukurova aún no lo saben, pero corren un grave peligro.

Todo se debe a la llegada de Hamran, enemigo de Hakan, que ha venido buscando venganza y pone a todos contra las cuerdas.

Además, Sermin y Betül se van a vivir con Vahap, mientras Fikret y Zeynep están cada vez más unidos.

Si eres un gran amante de Tierra Amarga, la ficción turca que ya ha arrasado en más de 30 países, y de las series otomanas en general, debes saber que en España casi todas las plataformas ofrecen series turcas dobladas o subtituladas en español, incluidas las propias webs o plataformas de streaming de las televisiones como Telecinco, Divinity o Atresplayer, asi como Netflix y Amazon Prime Video.

Ahora mismo se pueden ver online y en español más de 60 series y telenovelas turcas de diferentes géneros, pues aunque muchas tratan el amor, la pasión y la venganza, la oferta va mucho más allá: hay series de detectives, policiacas, históricas, etc.

La última serie turca que está preparando la misma casa, Atresmedia, lleva el nombre de Pecado Original y promete ser la sustituta de Tierra Amarga cuando esta llegue a su capítulo final.

Algunos de los títulos más populares de los que se pueden ver online en español son: Inocentes, La hija del embajador, Love is in the air, Huérfanas, Mujer, The Gift, Dulce venganza, Hakan el protector, Nos conocimos en Estambul, Gülperi Lobo, Fatma, Madre, Habitación 309, Kara para Ask, Club Estambul, Amar es primavera, 50m2, Mi Hija y Te alquilo mi amor.