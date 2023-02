El triunfo de Ozzy Osbourne: gana dos premios Grammy 2023

Anoche se celebró la 65ª edición de los premios Grammy, unos premios que galardonan la excelencia musical y que son entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Son los únicos premios que constituyen un reconocimiento por parte de colegas de la industria musical: compositores, cantantes, ingenieros de sonido y productores, entre otros.

Hoy hemos conocido todos los ganadores de una gala celebrada este domingo 5 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, Estados Unidos) y donde el cantante Ozzy Osbourne triunfó en una gran noche al ganar dos premios Grammy 2023: el primero de ellos en la categoría de Mejor Interpretación de Metal gracias a Degradation Rules, tema perteneciente a Patient Number 9 y que cuenta con la participación de su compañero de Black Sabbath, Tony Iommi, y el segundo en la categoría de Mejor Disco de Rock, con el propio Patient Number 9, el que es su decimotercer y último álbum de estudio y el cual publicó el pasado mes de septiembre.

Ozzy no ha podido estar presente en la gala y en ella ha estado representado por el productor y músico Andrew Watt y por Robert Trujillo, bajista de Metallica, que toca en el tema Degradation Rules. Ambos fueron los encargados de subir al escenario a recoger los galardones.

OZZY OSBOURNE Wins Best Rock Album For ‘PATIENT NUMBER 9’ | 2023 GRAMMYs Acceptance Speech

"Gracias a la academia. Ozzy no puede estar aquí esta noche, pero Robert Trujillo está aquí. Lo pasamos muy bien haciendo este disco y pudimos unir a Ozzy y Tony para hacer una gran canción. He hablado con Ozzy mientras venía en el coche y me ha dado dos mensajes para compartir con todos vosotros: 'Os quiero a todos' y 'que os den por culo'", ha dicho el productor Andrew Watt de parte de Ozzy.

Robert Trujillo y Andrew Watt recogiendo el Grammy a la Mejor Interpretación de Metal por 'Degradation Rules'. / Rich Polk/Variety via Getty Images

Ozzy se disputaba el Grammy a la Mejor Interpretación de Metal con Ghost (Call Me Little Sunshine), Megadeth (We'll Be Back), Muse (Kill or Be Killed) y Turnstile (Blackout).

En cuanto a la categoría de Mejor disco de Rock, Ozzy disputaba el trofeo con Dropout Boogie de The Black Keys, The Boy Named If de Elvis Costello & The Imposters, Crawler de Idles, Mainstream Sellout de Machine Gun Kelly y Lucifer on the Sofa de la banda texana Spoon.

Ozzy Osbourne con su álbum 'Patient Number 9'. / Scott Dudelson/Getty Images

No es la primera vez que Ozzy Osbourne gana un Grammy, pues el músico británico ya ha ganado tres a lo largo de su carrera. Lo hizo con la Mejor Interpretación Vocal del tema de Metal I Don't Wanna Change The World, en la 36ª ceremonia de los Grammy, con la Mejor Interpretación de Metal por Iron Man de Black Sabbath en la 42ª ceremonia y con la Mejor Interpretación de Metal por God Is Dead? de Black Sabbath también, en la 56ª ceremonia de los premios.

Cancelación de la gira

Estos reconocimientos llegan a los días de que Ozzy Osbourne anunciase la cancelación de todos los conciertos debido a que no se siente capaz de poder llevarlos a cabo. El músico emitió un comunicado en el que anunciaba que cancelaba oficialmente la gira europea que tenía que realizar con Judas Priest, un tour que contaba con una fecha en Madrid en mayo.

El motivo de esta decisión es que su cuerpo sigue estando débil tras cuatro años en los que ha encadenado diferentes problemas de salud, los cuales empezaron con un accidente en el que se dañó la columna vertebral.

"Esta es probablemente una de las decisiones más duras que he tenido que compartir con mis leales seguidores. Como sabéis, hace cuatro años, este mes, tuve un grave accidente en el que me lesioné la columna", dijo el cantante británico.