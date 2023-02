Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses, cumple 61 años

Axl Rose, líder y vocalista de Guns N' Roses cumple 61 años. El norteamericano, nacido a principios de la década de los sesenta del siglo pasado en Lafayette (Indiana, Estados Unidos), se inició en la música a través de las actividades en iglesia a la que asistía su familia, una dura etapa la de la infancia, la cual le marcaría de por vida.

El joven William Bruce Bailey, su nombre de pila, manifestó desde bien temprano su pasión por la música, cantando en el coro de la iglesia y estudiando piano. Conocido delincuente juvenil en su localidad natal y tras una adolescencia y juventud bastante problemática, Axl se mudó a Los Ángeles, el lugar indicado para explotar su talento musical. Con mejor y peor suerte fue pasando o creando diversas bandas, como Rapidfire, L.A. Guns o Hollywood Rose, esta última formada con el guitarrista Izzy Stradlin. La llamada del rock era sólo cuestión de tiempo. Finalmente, en 1985 crearon Guns N' Roses.

Con la banda ya formada, el grupo se empezó a hacer un nombre tocando en los clubes de la ciudad que pudieron, logrando así llamar la atención de los cazatalentos de las discográficas. En julio de 1987 publicaban Apetite for Desctruction, su primer álbum.

Axl Rose. / Ke.Mazur/WireImage

Muchos años de canciones, primero haciendo historia con sus originales Guns N' Roses hasta mediados de los noventa, y después pasando unos años no tan brillantes reflotando a la banda con nuevos músicos.

Pero en 2016 todo cambió cuando se anunciaba el regreso de los originales Slash y Duff a Guns N' Roses, casi al tiempo que Axl se convertía en el cantante inesperado de AC/DC por la retirada forzosa de su vocalista Brian Johnson. Al frente de las dos bandas de rock más grandes del mundo, el vocalista se ha reivindicado como uno de los líderes más carismáticos que se recuerdan.

Axl, nombre fundamental del rock con mayúsculas, su 61 aniversario merece una celebración, escogiendo cinco canciones de su extenso catálogo.

Don't Cry (1985)

Fue la primera canción que había sido escrita para Guns N' Roses. Existen dos versiones de este tema: una con la letra original, que se encuentra en el disco Use Your Illusion I y otra con una letra alternativa a la original, la cual se encuentra en el Use Your Illusion II.

Guns N' Roses - Don't Cry

Welcome to the Jungle (1987)

Es el segundo sencillo del disco Appetite for Destruction y fue escrito por Axl Rose basándose en su experiencia en el primer viaje que hizo a Los Ángeles y en algunas anécdotas que le ocurrieron en esta ciudad, como el asalto que sufrió a los pocos días de llegar.

Guns N' Roses - Welcome To The Jungle

November Rain (1992)

Fue otra de las primeras composiciones del grupo, pero también tuvo que esperar hasta Use your illusion I, pues decidieron dejarla fuera del álbum debut porque ya tenían Sweet child O'mine como 'balada'. La versión inicial duraba 18 minutos. Tan conocido como la propia canción, quizá una mayor atención se le ofrece al videoclip.

Guns N' Roses - November Rain

Sympathy for the Devil (1994)

En 1993 la banda se encontraba prácticamente rota debido a las disputas internas entre los miembros del grupo. La última grabación de aquella etapa fue la versión de Sympathy for the Devil para la banda sonora de la película Entrevista con el vampiro.

Sympathy For The Devil

Chinese Democracy (2008)

Tras años de trabajos y rumores, en 2008 veía la luz Chinese Democracy, uno de los discos más deseados de la historia, aunque solo fuera por el tiempo que hubo que esperarlo, a pesar de que para muchos no tiene ningún sentido sin los miembros originales de la formación.