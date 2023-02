Sebastián Yatra comparte un adelanto en los Grammy de su nueva canción: “Una noche sin pensar para tomar”

Sebastián Yatra no para de crear. El colombiano se ha convertido en una de las grandes estrellas de la música en español gracias a la larga lista de hits que tiene a sus espaldas: desde Tacones Rojos hasta Pareja del año, pasando por Un año. Además, lo hemos visto en programas como La Voz o en series como Érase una vez, pero ya no. Vamos, que no ha parado ni un momento.

Este mismo domingo, sin ir más lejos, Yatra ha acudido a los premios musicales más importantes del mundo: los Grammy. El cantante ha acudido a los galardones estadounidense como invitado, reuniéndose con grandes artistas internacionales como Adele, Beyoncé, Taylor Swift o Bad Bunny (de hecho, la foto de estos dos últimos ha dado la vuelta al mundo).

Antes de la ceremonia (donde Rosalía ha conseguido sumar un nuevo Grammy a su estantería), Sebastián Yatra ha estado atendiendo a los medios en la alfombra roja. Lo que no esperaban sus fans era que el cantante aprovechase para dar un pequeño adelanto de su próxima canción.

Yatra canta su nueva canción

En una entrevista para el canal TNT, la estrella colombiana ha empezado a cantar parte de su próximo single. "¿A quién te emociona un chorro ver hoy?", le pregunta la reportera. Es entonces cuando Yatra empieza a cantar: "Una noche sin pensar, para tomar".

"Es que así va a ser la próxima canción", ha terminado diciendo. Sin duda, toda una declaración de intenciones. Y es que parece que el artista tenía ganas de dar un pequeño adelanto de su próxima música.

En cuanto a la pregunta que le ha hecho la reportera, Yatra ha sido muy sincero: le emociona mucho ver a Harry Styles. ¡Y no nos extraña! Estuvo disfrutando de su concierto en Los Ángeles hace solo unas semanas. Ojalá ver una colaboración entre ellos.