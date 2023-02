Muere el padre de Marta López y el universo Mediaset se vuelca con ella en este momento duro para ella

El pasado 14 de enero, Marta López cumplió 49 años y será difícil olvidarlo porque pocos días después ha muerto su padre. Llevaba tiempo delicado de salud. Aunque ella no era muy dada a compartir detalles del estado de su padre, hace unos días publicaba una foto suya en el hospital donde cogía su mano con vía intravenosa. Le llamaba campeón y le recordaba lo fuerte que era.

Pero en esta ocasión no ha podido ser y esta misma madrugada anunciaba el fallecimiento de su progenitor. “Estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas. Buen viaje papá ❤️”, escribía junto a una foto suya en blanco y negro de cuando era más joven.

Una imagen que nos ha servido para ver el gran parecido que había entre ellos. Un padre del que siempre ha hablado con mucho cariño, que ha estado a su lado, que la ha contagiado su pasión por el Atlético de Madrid, por la hípica y por el campo y que ahora ya descansa en paz.

Hace tres años ya desveló que su padre tenía que someterse a la diálisis y sus ocho hijos han estado muy pendiente de él. Porque son familia numerosa y esa unión que hay entre ellos es algo de lo que siempre se ha sentido orgullosa la colaboradora de programas como Sálvame o Ya es mediodía.

Ahora, muchos de sus compañeros del universo Mediaset han querido mandarle ánimos en un día tan duro para ella.

Nos unimos a todos esos mensajes y le mandamos todo el cariño a Marta en estos momentos tan duros.