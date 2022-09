Marta López indigna a los dependientes de una tienda y hay un testigo que lo cuenta todo

Marta López, la colaboradora de Mediaset, ha protagonizado un incidente en una tienda este fin de semana tras una discusión con sus hijos y uno de los testigos que andaban por allí ha compartido su testimonio en Socialité.

“En la sección de caballero me he encontrado con Marta López. Los dependientes se han quedado un poco flipando. La gente se ha quedado loca”, decía sobre el hecho de que la colaboradora de Mediaset había dejado montones de ropa tirados.

“En la sección de caballero me he encontrado con Marta López y su hijo que llevaban tres carros bien hasta arriba de ropa e iba con una cara de mosqueo, con una cara de cabreo, discutiendo con ellos”, relataba sobre lo que vio.

“Fruto del arranque, o de lo que sea, o de la impulsividad, les ha dicho a los niños que dejaran los carros ahí pegados, tres carros de ropa hasta arriba y ha tirado para adelante dejando al niño berreando”, añadía.

Tres carros llenos de ropa que les tocó recolocar a los dependientes. “Los dependientes se han quedado un poco flipando porque, claro, les va a tocar a ellos colocar todo lo que le ha llevado…porque tres carros, hasta que los llenas te has tenido que echar un buen rato”, explicaba.

Marta López se fue de la tienda sin comprar absolutamente nada y dejando un gran desorden. “Es una falta de respeto, se nota que esta mujer ni ha trabajado en tienda, ni ha estado cara al público porque ya bastante mal pagados están estos trabajos como para que encima, una vez que colocas una tienda tan gigante como es esta, te dejen la ropa amontonada y te toque volver a ponerla”, se quejaba el testigo.

Contrastando informaciones

El programa, ha querido conocer la otra versión de la historia. “No ha habido ningún incidente ni nada. Simplemente que me llamaron por teléfono, avisé a la chica de la tienda y le dije ‘me voy porque no puedo’ y fu al día siguiente y lo recogí al día siguiente”, contaba la implicada.

“Cuando tú vas a ese tipo de centros comerciales hay muchísima gente normalmente y si vas con niños, no te quiero ni contar, y hay veces, que a mí me ha pasado, de ‘estoy harta, nos vamos, hoy no se compra nada’. Es verdad que si dejas un montón de ropa los dependientes se tienen que hacer cargo. Pero parece ser que tampoco es esto que yo pensaba”, comentaba María Patiño que dejaba claro que sus palabras no eran una forma de excusar a Marta.

Dos visiones distintas de un día de compras con final no muy feliz.