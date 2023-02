Álex cae en la tentación de Yaiza en ‘La isla de las tentaciones’: “Besa muy bien, muy sentimental”

En El debate de las tentaciones habíamos visto la primera infidelidad de la sexta edición. David caía en la tentación de María y acaban juntos bajo las sábanas. Será el golpe de gracia que recibirá Elena en la próxima hoguera.

Pero ya en el debate supimos que no iba a ser el único que cayera. Había una segunda infidelidad, aunque en aquel momento no le pusieron nombre. Ahora ya sabemos que se referían a Álex y Yaiza, algo que, por otro lado, ya sospechábamos.

Y es que el chico ha dejado claro en todo momento que está dispuesto a encontrar el amor con cualquier chica que se le ponga en frente. Y la que se ha puesto es Yaiza.

Les hemos visto muy cómodos tumbados en una de las tumbonas del jardín de su villa. No dejaban de tontear. Ella admiraba sus abdominales mientras él la tocaba el pelo mientras se recostaba sobre su pecho.

“Yaiza y yo tenemos una conexión tanto física como mental, increíble. Estamos muy pegados y, al fin y al cabo, yo creo que esa conexión es tangible”, explicaba él frente a las cámaras.

Mientras, en la otra villa, su chica volvía de su primera hoguera y le contaba a Manuel que había sentido rabia viendo las imágenes. “Si te sale ser cariñoso con otra y conmigo no, será por algo”, aseguraba, “que diga que está medio soltero, que a lo mejor aquí se enamora, no sé, tío, no sé en qué mundo vives tú”.

El primer beso de muchos

Vive, ahora mismo, en el mundo de Yaiza a la que hace cosquillas, le sirve de cojín y lo que haga falta. Y justo cuando ella le dice que le hacía falta tener una conexión como la que siente con él, llegó el beso, lento y delicado, sin prisas ni ansiedad.

Y claro, la alarma sonó en la otra villa cuando las chicas estaban durmiendo. Por mucho que corrieron, no lograron llegar para descubrir qué color tenía y no les quedaba otra que especular.

“Creo que Álex ha podido ver imágenes mías que le han podido doler y creo que al llegar ha estado hablando con Yaiza, le ha estado consolando, evidentemente, y ha podido haber algo más”, aseguraba Marina.

Y no andaba desencaminada. Álex y Yaiza se besaban en la tumbona y después les daba la risa. Y una vez empezaron con los besos, ya no podían parar.

“Yaiza y yo lo hemos intentado, controlarnos, pero, al fin y al cabo, pues no hemos podido. Yaiza besa bien, muy sentimental”, explicaba Álex.

Y claro, estas imágenes no tardarán en llegar a Marina.