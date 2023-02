David sobre María en ‘La isla de las tentaciones 6’: “Me ha dicho que le gusta el sexo muy duro como a mí”

En El debate de las tentaciones habíamos visto que David Vaquero caía en la tentación de María Aguilar, pero solo un avance. Ahora hemos podido ver la secuencia completa. La cosa empezó hablando de zapatillas. David le preguntaba si le gustaban más las blancas o las negras. “Blancas creo que me gustan más”, aseguraba ella.

“Pero son muy guarras”, añadía él. “Como yo”, bromeaba ella entre risas. “¿Eres muy guarra?”, le seguía David el juego. “Yo prefiero eso”, le aseguraba. Y las miradas que se echaban dejaban claro que se tenían ganas y muchas.

“Pero, ¿mucho, mucho o normal?”, indagaba él. “Mucho”, dejaba claro ella. La conversación fue subiendo de tono. Ella quería saber cuál era el máximo de polvos que había echado en un día. “Con mi ex, una vez, muchos”, desvelaba él. “Yo siete”, admitía ella. “Qué mala eres”, acababa reconociendo el chico.

María dejaba claro que era mala donde tenía que serlo. “Si conectas con una persona follando, ¿tú no sientes como que hay mucha conexión? Avanzas un montón con esa persona”, reflexionaba.

Una conversación que llamaba mucho la atención y que era muy comentada en redes sociales.

La fiesta nocturna

“María me ha dicho que le gusta el sexo muy duro, muy pasional, como a mí, así que, si nos juntáramos en la cama creo que podría haber fuegos artificiales”, decía David frente a las cámaras.

Con esa calentura llegaron a la fiesta de la noche, una fiesta marinera con todos disfrazados. “Mira, tú tranquilo que no te voy a dar un beso, ¿confías en mí?”, le decía a su presa. Y se lanzaba a acercar sus labios a los de David sin rozarse. “Para, para, esto es muy peligroso ya, me cago en mi puta vida”, decía él.

Ella ya le advirtió que estaba en modo peligrosa y no paraba de acercarse a él, olerle y ponerle las cosas difíciles. “Me estoy poniendo a prueba al máximo, me estoy tentando a más no poder”, confesaba él.

Pero claro, en la fiesta, con tanto perreo, restregarse y calentura, acabaron en la cama. Ella se subió encima de él con la clara intención de besarle y aunque él le pidió que parara, ella dejó claro que no pensaba hacerlo. Y él tampoco se resistió mucho cuando llegó el primer beso.

Y mientras, en la otra villa sonaba la alarma y Elena expresaba su deseo de que no fuera David haciendo algo porque está “enamoradísima de él”. Pobrecita.

“María la verdad que besa muy bien, tiene unos labios juguetones, y he caído, no he podido evitarlo”, reconocía David.

Lo duro va a ser cuando Elena tenga que ver esas imágenes en la próxima hoguera. Ya hemos escuchado su grito de dolor en el avance del próximo programa.