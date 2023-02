Lester Duque y Patricia Pérez (La isla de las tentaciones) acaban en el hospital durante su viaje a Tailandia

“6 meses han pasado desde el mejor día de nuestras vidas. Prácticamente nadie creyó en nuestra historia y poco a poco fuimos derribando todos los obstáculos que se nos ponían por delante. Gracias a los que SI apostaron por nosotros y a los que con el tiempo se han dado cuenta de que este AMOR es real. De conocernos en REPÚBLICA DOMINICANA a pasar por el altar ❤️”. Con estas palabras, hace una semana, Patricia Pérez recordaba su historia con Lester en La isla de las tentaciones.

La pareja puso rumbo a Tailandia para celebrar sus seis meses de camada y nos han contado su viaje en su recién estrenado canal en mtmad, Juntos y revueltos. Un viaje que no ha tenido un final feliz del todo.

“Estaba super ilusionada porque os tenía que contar una noticia que es que hoy estrenamos canal de mtmad, pero estoy aquí en el hospital, ayer tuve un accidente en una de las excursiones por Tailandia. Lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Espero recuperarme pronto”, contaba Patricia.

Lester era pareja de Marta Peñate cuando llegó a La isla de las tentaciones, pero allí conoció a Patricia y cayó en la tentación. La historia continuó fuera. Tuvieron un aborto y acabaron pasando por el altar.

Un viaje de aniversario accidentado

En Tailandia han disfrutado mucho. De sus costumbres, su comida, sus lugares paradisíacos, sus elefantes, sus gentes, e incluso, sus gemas. Lester no dudó en comprarle un anillo con diamante a su mujer gastándose 3000 euros.

Pero no todo ha sido tan feliz. Estaban de excursión cuando se han encontrado con unos monos que, al principio, les hicieron mucha gracia. Justo hasta que uno de ellos mordió en la pierna a Patricia.

Unos monos que resultaron ser un tanto agresivos y, aunque al principio no le dieron más importancia hasta que les dijeron que era necesario que Patricia fuera al hospital porque el mono podría tener la rabia.

Los médicos le dijeron que tenía que tomar antibiótico, antiinflamatorio y vacunarse cuatro veces contra la rabia. Finalmente, la tuvieron que llevar a un hospital en una ambulancia local.

“Tú también, mira lo que haces por una foto”, le reprochaba Lester sobre haberse acercado a los monos cuando se iba quejando de todo le pasara a ella.

“Es increíble o que estoy escuchando por parte de los médicos. Dicen que el cien por cien de las personas que cogen la rabia con estos monos, muere. Lo que aparece una tontería es muy grave, los médicos dicen que esa playa debería estar cerrada”, decía Lester después de dejar a su mujer en manos de los profesionales.

Una vez fuera del hospital y de vuelta al hotel, Patricia ha llamado a su madre que se ha llevado un buen susto. Seguro que después de esta no se acerca más a un mono.

Desde luego, la pareja va a tener complicado superar el estreno de su canal con un contenido más heavy que este.