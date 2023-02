Lo que no sabías de ‘Los Magos de Waverly Place’: otro nombre y el gemelo de Selena Gomez

Jennifer Stone y David DeLuise eran Harper Finkle y Jerry Russo, respectivamente, en Los Magos de Waverly Place. Ahora, más de diez años después del final de la serie, los actores se han juntado para descubrir todos los secretos más ocultos de uno de los mayores éxitos de Disney Channel en los 2000 en su nuevo podcast Wizards of Waverly Pod.

En el podcast, Stone y DeLuise van a volver a ver los más de cien episodios que conforman la serie para comentar los detalles más jugosos sobre todo lo que pasaba no solo frente a la cámara sino también detrás. Además, contarán con invitados tan especiales como la mayor estrella de la serie, Selena Gómez. Los episodios saldrán todos los lunes y estarán disponibles en Spotify, Apple Podcasts y Youtube.

Ya está disponible la primera entrega de Wizards of Waverly Pod y la información que trae empieza con fuerza: en realidad la serie iba a ser totalmente diferente. Tanto que contaba con otros personajes e incluso tenía otro nombre.

Según comentan Jennifer Stone y David DeLuise, el verdadero nombre de Los magos de Waverly Place en su primer episodio piloto era The Amazing O'Malleys. En esta versión, la familia Russo eran los O'Malleys y en lugar de una bocatería eran los dueños de una tienda de magia. No solo eso, sino que ni David DeLuise ni Jake T. Austin, que son dos de los personajes principales ya que eran parte de la familia, formaban parte de la serie en esa primera idea.

Selena Gomez y David Henrie como hermanos mellizos

Otra de las cosas más sorprendentes de ese primer episodio que se acabó descartando era que Alex y Justin Russo, interpretados por Selena Gómez y David Henrie; ¡eran mellizos! No sabemos por qué no saldría adelante The Amazing O'Malleys pero lo que está claro es que Selena Gómez y David Henrie mucho no se parecen. Con todos estos cambios, no hay duda de que la serie que vimos en Disney Channel realmente había sufrido cambios radicales desde su propuesta original.

Otra curiosidad sobre el inicio de Los Magos de Waverly Place es que, en realidad, el primer episodio que grabaron los actores no fue el que luego fue el primer capítulo de la serie. Su opinión sobre los efectos especiales desde la perspectiva actual, cómo vivieron ellos la serie, cómo les cambió la vida, y muchas más confesiones que no sabíamos saldrán a la luz gracias a este podcast.

Estamos seguros de que este podcast va a causar nostalgia en más de uno y sobre todo ganas de volver a ver Los Magos de Waverly Place. No te pierdas la primera parte de Wizards of Waverly Pod si quieres conocer la verdadera opinión de los actores sobre una serie que significó tanto para toda una generación.