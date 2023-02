Harry Styles se ve envuelto en una polémica racial por lo que dijo en los Grammy

Harry Styles se convirtió en la madrugada del domingo al lunes en uno de los grandes triunfadores de los Premios Grammy 2023. El artista británico consiguió alzarse con los tres galardones a los que estaba nominado, incluyendo el de Mejor Disco del Año para Harry's house.

Y fue precisamente en el discurso de aceptación de este galardón donde pronunció unas palabras que están generando un intenso debate en las redes sociales. Probablemente porque el intérprete no se refiriera a las acusaciones de "blanco privilegiado" que le están lanzando en las últimas horas.

"Jod*r, jod*r. Me he sentido siempre muy inspirado por todos los artistas con los que competía esta noche. Les he escuchado durante muchas noches para inspirarme. En noches como esta, obviamente es muy importante para nosotros recordar que no hay ninguna cosa mejor que la música. No creo que ninguno de nosotros se siente en el estudio pensando, tomando decisiones basadas en lo que nos va a dar uno de estos. Esto es increíble, increíble. Estoy muy, muy agradecido. Esto no le sucede a personas como yo muy a menudo, así que muchas gracias" dijo Harry Styles.

Después de todas las fiestas post celebración de los Grammy, fueron muchos los usuarios que empezaron a manifestar que las palabras del inglés no habían sido las más acertadas según la interpretación que habían hecho. ¿A qué se refería con "personas como yo"?

Uno de los mensajes con más interacciones llegó de la mano de Sam Sancers, presentador del podcast Vulture y ex perionista de NPR: "'Esto no le sucede a personas como yo' es la cosa más privilegiada de los blancos que se haya pronunciado en una entrega de premios de todos los tiempos".

Porque los hechos y los datos son innegables. En 65 ediciones de los Premios Grammy solo 11 artistas negros han sido capaces de alzarse con este galardón a Mejor Álbum del Año. De hecho, la gran triunfadora de la noche que es la artista más nominada de todos los tiempos y la más galardonada en la historia de estos reconocimientos no lo ha ganado ni una sola vez.

Otros muchos comentarios iban dirigidos hacia una corriente más feminista reivindicando que desde hace 25 años ninguna mujer negra ha ganado ese premio.