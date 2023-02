María discute con la madre de Elena en ‘El debate de las tentaciones’ y acaba siendo la más odiada

David Vaquero ha caído en la tentación con María Aguilar después de haber conectado con él desde el minuto uno. Nada más conocerse en La isla de las tentaciones cayeron en la cuenta que se conocían de antes vía Instagram. Eso les animó a acercarse y al final, se quemaron.

En el último programa vimos cómo acababan juntos en la cama besándose apasionadamente. La semana que viene veremos la reacción de Elena a esas imágenes y el sentimiento de culpa que le entra a David al ver el sufrimiento de la chica con la que llevaba un año de relación.

Este lunes hemos visto a la madre de Elena en plató que ha coincidido con la tentadora. "Al padre de David estoy más encantada de conocerlo que a la madre de Elena. Podría haberle dado un poco más de educación a Elena", dijo María nada más entrar a plató.

Encontronazo en plató

"Educación la que te falta a ti. Y respeto y respetarte como mujer, no te voy a dar más cancha", contestaba la madre de Elena.

"Sí, me vas a escuchar. Yo a tu hija no la he llamado guarra, no la he llamado suelta, no la he llamado fea, no me he comparado constantemente con su físico, porque me parece una chica guapísima y no es necesario todo el tiempo compararse con el físico", le echaba en cara la soltera.

"¿Mi hija te ha llamado guarra a ti? Te lo has llamado tú, tú te has llamado guarra”, le recordaba Silvia. “Una cosa es lo que yo diga en un contexto con David. Yo en ningún momento le he dicho a Elena fea, ni gorda, ni suelta. No me ha hecho falta”, insistía ella.

Su madre barajaba la posibilidad de que si la había llamado guarra “igual es porque ha visto algo que no le ha parecido coherente. A lo mejor ella escucha lo que tú te calificas. Tú te estás calificando de algo, tú solita, y todo el mundo lo hemos visto. España ha visto lo que tú misma te has llamado".

“Esa conversación está totalmente sacada fuera de contexto. David y yo tenemos un humor muy parecido, es un contexto de broma. Además, yo me llamo lo que me da la gana, su hija no", concluía la disputa María.

“Ni tú tampoco a mi hija decirle todo lo que les has dicho”, decía la última palabra Silvia. Está claro que no va a haber entendimiento entre ambas.

La audiencia no perdona a María

Tampoco parece que entiendan muy bien a María que se ha convertido en la más odiada de la edición. No hay más que echar un vistazo a redes sociales para darse cuenta de lo poco que ha gustado su insistencia en hacer caer a David en la tentación y no le perdonan que hablar tanto de sexo en la villa.

Lo que todavía no sabemos es cómo evolucionó la historia entre David y María. Eso tendremos que verlo en los próximos capítulos.