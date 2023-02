Samantha Hudson narra en 'Viajando con Chester' cómo fue para ella sufrir abusos sexuales siendo menor

Risto Mejide ha vuelto a presentar el programa de Cuatro Viajando con Chester y una de sus primeras invitadas ha sido la artista Samantha Hudson, una mujer que ya había demostrado no tener pelos en la lengua y que, una vez más, ha querido hablar públicamente sobre todas las facetas de su vida, incluidos los capítulos más duros de esta que van desde el momento en el que la Iglesia Católica decidió excomulgarla hasta los 15 episodios de abusos sexuales distintos que esta sufrió cuando todavía era menor.

Samantha hizo gala de la espontaneidad y la naturalidad que la caracterizan y no evadió ninguna pregunta. De hecho, fue ella quien retó al propio Risto a hablar de los abusos sexuales, un tema que el publicista y presentador planteó con dudas. "Yo no tengo ningún miramiento en hablar de esto", le respondió enseguida Hudson, que explicó que, aunque su familia en ocasiones se lleva "las manos a la cabeza" al escuchar este tipo de declaraciones en televisión por su parte sin haberlas conocido antes, para ella esto no supone ningún problema.

La cantante y actriz explicó que ella se crio en Magaluf, una localiadad muy popular en el mundo del ocio nocturno en la que, a su parecer, hay que tener la mente bien amueblada para no dejarse arrastrar por los excesos de la fiesta, algo que Hudson no supo hacer bien y que la llevó a intentar explorar su sexualidad intentando ligar con hombres más mayores que ella cuando apenas tenía 16 o 17 años.

"Acabas de descubrir tu sexualidad, te has denominado maricón, lo llevas con orgullo y dices 'voy a hacer cosas de gais y ligar con chicos'... Pero claro, a veces caes en dinámicas un poco turbias", argumentó la artista, que aseguró que, haciéndose pasar incluso por una persona más joven, de unos 13 años, llegó a acostarse con hasta 15 hombres de entre 35 y 73 años.

"Fue un sexo consentido, porque yo quería. No fue una violación, pero sí fue un abuso sexual... porque yo muchas veces me volvía a casa llorando y triste, y no sabía bien por qué... Porque yo había hecho algo que me apetecía, que era tener sexo", continuó narrando Hudson.

La artista aseguró que, aunque ella entonces lo hiciese de forma libre, con la edad se ha dado cuenta de que no estaba lo suficientemente desarrollada emocionalmente como para tener sexo con personas adultas que sí tienen plena conciencia de la situación a la que se están enfrentando y que, a su parecer, ejercen una superioridad y un abuso de poder teniendo sexo con ella sin tener en cuenta en ningún momento sus gustos ni sus intenciones.

"Yo de ahí no saqué ningún placer. No te pienses que me decían '¿Estas bien? ¿Quieres ir a hacer pis? ¿Te doy un vaso de agua?'. No. Se corrían, en mi boca normalmente, me pegaban un empujón y se iban", detalló la autora de Perra, Por España y Cómeme el Coño.

Además, Hudson puso el foco en las personas adultas que se acuestan con menores y denunció que lo que le sucedió a ella no fue un hecho aislado. Según su experiencia, la artista aseguró que el abuso de poder que ejercen estas personas que no entienden que el consentimiento va mucho más allá de un sí y se basa en el deseo real, se ejerce reiteradamente sobre los miembros del colectivo LGTBIQ+ cuando están experimentando sus primeras vivencias sexuales e incluso también sobre mujeres cishetero.