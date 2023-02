Rosalía y Ana Mena: chicas de oro en candidatura a la lista

Girl power a tope esta semana en el apartado de candidatos. Por un lado tenemos a nuestra artista más internacional, la incomparable Rosalía, con nuevo Grammy bajo el brazo, y un single arrollador que bien podría seguir los pasos en la lista de Despechá, tres veces número uno. Se trata de LLYLM (siglas de Lie like you love me) lanzado a finales de enero, un tema que se sitúa a medio camino entre el sonido de El mal querer y el de Motomami; tanto es así que algún fan ha comentado en redes sociales que son “tres canciones en una”.

Su letra da para un concienzudo análisis, que por supuesto en LOS40 hemos llevado a cabo. El título (que podría traducirse libremente como “miénteme igual que me quieres”) podría estar inspirado en la famosa frase de la película Johnny Guitar, de 1954, y desde luego parecen no faltar las referencias a su relación con Rauw Alejandro tanto en el verso “llevo coco con canela” (el coquito es bebida típica en Puerto Rico, país del cantante) como en la frase “dame esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca” (una costumbre en ciertas latitudes que simboliza el compromiso en el amor). Sea como fuere, otra semana más debemos estar pendientes de si hay sorpresa con las candidaturas, pues huelga referir el tirón de la cantante catalana, lo que hace sospechar una entrada (si se produce) en puestos muy altos. El HT #MiVoto40Rosalía nos sacará de dudas.

ROSALÍA - LLYLM (Official Lyric Video)

Otra solista española aspira a un puesto en la lista. Hablamos ahora de Ana Mena, quien después de conquistar el chart con sus dos últimos sencillos, Las 12, junto a Belinda, y Quiero decirte, con su querido amigo Abraham Mateo (ambas han sido número uno), se postula ahora con Un clásico. Justo esta semana la malagueña ha anunciado título y fecha de publicación de su próximo álbum: se llamará Bellodrama y verá la luz el 24 de marzo. ¡Qué ganas!

Como ocurrió con Música ligera, Un clásico es versión de una canción italiana: Superclassico, de Ernia, cantante transalpina de enorme éxito en su país; el tema original ha tenido más de 100 millones de escuchas en Spotify y 50 millones de visualizaciones en YouTube. En fin, un lanzamiento que acentúa el idilio de Ana Mena e Italia, que puede entrar en lista el sábado si recibe apoyos suficientes con el Ht #MiVoto40AnaMena.

Ana Mena - Un Clásico (Video Oficial)

¡Suerte a ambas!