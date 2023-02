Venta millonaria del catálogo musical de Michael Jackson

Los gestores y encargados legales de administrar el patrimonio de Michael Jackson, considerado uno de los más grandes artistas del siglo XX, están negociando con la compañía Sony Music para vender la mitad de los derechos del catálogo musical del difunto cantante.

Según las informaciones compartidas por medios estadounidenses, el acuerdo ronda entre los 800 y 900 millones de dólares. Si esto así ocurriera, la venta del catálogo de Michael Jackson se convertiría en la más importante de la historia de la música, imponiendo una nueva marca económica que parece difícil de superar en este tipo de prácticas popularizadas en los últimos años.

De llegar a concretarse, el acuerdo daría a Sony y a un posible socio financiero asociado (del que aún no se tiene información) el derecho al 50% de los ingresos obtenidos por la comercialización de los derechos de publicación del artista. Lo que incluiría, además de los beneficios por la comercialización de su catálogo musical, los obtenidos por el espectáculo de Broadway MJ: The Musical y por la película biográfica Michael, que protagonizará el sobrino del artista, así como otros posibles activos.

Michael Jackson durante una actuación en el Madison Square Garden, en Nueva York. / Gary Gershoff/Getty Images

La carrera como solista de Jackson, fallecido en 2009, siempre tuvo a Sony y a CBS como las únicas empresas propietarias de su catálogo discográfico. Su herencia musical es una de las más lucrativas de la historia y tan solo en 2022 la revista Forbes posicionó a Michael Jackson en el número seis de la lista de "Los muertos famosos mejor pagados de 2022".

Venta de catálogos

Sony ya ha participado en algunas de las ventas de catálogos más grandes de la industria hasta la fecha. Anteriormente, la compañía musical obtuvo los derechos del cantautor estadounidense Bruce Springsteen por una cifra récord de 500 millones de dólares. El acuerdo le otorgó a Sony la propiedad de sus 20 álbumes de estudio, incluidos clásicos como Born To Run, The River y Born In The USA.

También, en 2022 compró, por 200 millones de dólares, los derechos del catálogo discográfico de Bob Dylan, después de que el legendario compositor vendiera sus derechos editoriales a Universal Music en un acuerdo estimado en más de 300 millones de dólares.

Otros grandes de la música también decidieron vender los derechos de sus canciones, como Sting, que vendió a Universal Music el catálogo completo de sus canciones en solitario, además de las que compuso para The Police. O Phil Collins y Genesis que vendieron los derechos de publicación de la banda a la empresa Concord Music por la suma de 300 millones de dólares; esta compra abarcó la carrera en solitario de Collins, todos los discos y grabaciones del teclista Tony Banks y el guitarrista Mike Rutherford, además de la música que compusieron juntos en Genesis.

Los miembros de The Police, Stewart Copeland, Andy Summers y Sting, en Nueva York. / Richard E. Aaron/Redferns

Son diversas las empresas que han adquirido varios catálogos importantes, incluidos los de David Bowie, Stevie Nicks, Paul Simon, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd o Shakira, entre otros.