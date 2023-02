Víctor Blanco, estilista de Emilia: “La estamos convirtiendo en la embajadora latina de Versace”

Víctor Blanco se ha convertido en una referencia dentro del pop urbano femenina. Cada vez son más las artistas que recurren a él para sacarle su lado más sensual a través del vestuario. Emilia es uno de sus últimos fichajes.

“Ha empezado a hacer muchas cosas en España y vio que yo había hecho muchas cosas con Aitana, Ana Mena, Belinda, Valentina Zenere y su equipo habló conmigo y Nicki Nicole, que es muy amiga suya, había visto un poco lo que yo hacía y me propusieron trabajar con ellos para los Latin Billboard del año pasado”, nos cuenta Víctor.

Ahí empezó una fructífera colaboración que acumula ya varios estilismos. Víctor sabe que estas cantantes buscan un posicionamiento internacional a nivel de marcas y él, que lleva 20 años en este mundillo, es el ideal para darles lo que quieren.

“Con Ana Mena he hecho un videoclip íntegro, todo de Versace, que no se había hecho nunca en España. A Emilia la estamos convirtiendo en la embajadora latina de Versace. Ya le hemos hecho como cuatro looks de Versace. Tengo esas conexiones internacionales y de lujo que todo el mundo quiere”, confiesa el estilista.

Tendencia dosmilera

Sobre Emilia, destaca el cuerpazo que tiene, “por eso me gusta mucho el binomio Versace-Emilia. Me recuerda mucho a la JLo de los años 2000 y aquel Versace con el escotazo que, por ejemplo, hicimos para ella para un evento en Los Ángeles.

Se refiere a su look para la fiesta de mejor artista revelación que Spotify celebró en el Pacific Design de Los Ángeles hace unos días. “Un look con capucha, muy Kylie Minogue y, a la vez, con ese pedazo escote muy JLo. Me recuerda mucho a lo que he vivido yo en los 2000 porque es verdad que ahora está muy de moda y todos quieren llevar la moda de los 2000. Pero toda esta gente no ha vivido esta época. Yo sí la he vivido y me acuerdo perfectamente de los iconos que había. Emilia me transmite mucho eso porque tiene un cuerpo precioso, morenaza y con esas curvas, cualquier cosa le luce”, admite.

Es un diseño de la colección resort de Versace muy inspirada en las divas del 2000. "Son looks que, a mí, históricamente, me han causado fascinación desde siempre. Versace siempre ha sido una marca puntera y a todo el mundo de la moda nos ha fascinado. Pero ahora, con esta tendencia dosmilera, ha sabido hacerlo muy bien. Al igual que hay otras marcas que han ido a la moda dosmilera de ropa oversize, ellos han nido por el lado sexy que es lo que a mí me gusta”, reconoce.

Emilia en una fiesta de Spotify vestida de Versace. / Steven Simione/FilmMagic

Mujeres sexis y empoderadas

A Víctor le gusta transmitir esa idea de mujeres empoderadas. “Lo que me gusta es que las mujeres se sientas sexys y poderosas y siempre una mujer con un buen escote o enseñando pierna es como decir, ‘aquí estoy’'. Ese punto de sensualidad siempre me ha gustado mucho y a las chicas les encanta. Emilia puede pasar de super urbana en sus conciertos o en su día a día, pero siempre sin olvidar su toque fashion. Le gusta esa imagen con falditas plisadas, con tablas, que al final tiene un toque fashion muy arraigado”, explica.

A veces, muchos confunden el estilo urbano con la ropa oversize, y sí, existe, pero no es lo único y Emilia es la prueba. “No es tan calle como los artistas de reguetón, por ejemplo, que a lo mejor van con pantalones más anchos o ropa oversize. Ella no es tan ropa oversize. Ella es como muy femenina y eso es una de las cosas que más me gustan de ella”, aclara.

Emilia ha lanzado su propia colección de brillantitos para la cara. “Ha sabido hacer de algo tan pequeño como un cristalito de Swarowski debajo del ojo, una insignia, es muy representativo de ella. Ahora hay muchas webs de moda que están intentando hacer los maquillajes de Emilia y siempre es con ese toque del cristalito de Swarowski debajo del ojo, ha marcado tendencia y muchos cantantes, hoy en día, se fijan en ella”, afirma Víctor.

Otro de los looks que ha gestionado para ella es el que lució en una fiesta de Roc Nation que nos recuerda mucho a Clueless. “Jugando con su estilo de las falditas cortitas, así como de niña buena, pero como al final era una comida de Roc Nation que está metida Beyoncé, su marido, y es ella en Los Ángeles haciendo business, por eso tiene ese toque business cool sexy joven, porque al final es una chica joven. Y para no hacerlo tan sexy no lo lleva con una sandalia de taconazo, sino que optamos por una plataforma de tacón, a modo de bota, y quedaba más juvenil, pero dentro de su rollo business”, comenta sobre el look.

Emilia vestida de Versace en una comida de Roc Nation. / Momodu Mansaray/Getty Images for Roc Nation

Confiesa que a Emilia le gusta mucho Versace y que no tiene problemas con ella cuando le presenta sus propuestas porque le suelen gustar mucho. Lució espectacular con un vestido joya negro completamente transparente. Una malla llena de cristales “que sentaba de miedo haciendo la forma del cuerpo”, recuerda.

Emilia vestida de Versace en los Latin Billboard Awards 2022. / Rodrigo Varela/Getty Images

Una relación que nos está dejando grandes outfits y que tiene pinta de que nos dejará muchos más ahora en marzo cuando la cantante venga de promo a España.