Beatriz Luengo anuncia, con lágrimas en los ojos, que ya está listo su nuevo y ambicioso proyecto

Que Beatriz Luengo y Yotuel Romero forman una de esas parejas que ni La isla de las tentaciones sería capaz de romper, es algo que tenemos más que seguro viendo el amor que se profesan constantemente.

Si alguien todavía lo dudaba, que eche un vistazo a sus redes y, sobre todo, al último anuncio que han hecho. Tienen nuevo proyecto y llega acompañado de una nueva declaración de amor eterno.

“Eres mi punto débil MiYotu y todo el mundo lo sabe. Si te tocan me sale una fiera que me despega 30 cm del suelo. Nos prometimos que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y siempre supe que esa promesa hablaba del dolor”, empezaba escribiendo la cantante en su Instagram.

Nuevo proyecto

Y todo eso para anunciar un documental que están a punto de estrenar y que parte de Mi patria, ese himno por la liberación del pueblo cubano con el que ganaros varios Grammy.

“Así que aquí estoy en primera línea de batalla, después de un año y tres meses de intenso trabajo, de empezar esta filmación sin pretensión más allá que la de dejar un testigo visual a nuestros hijos y terminar dirigiendo un equipo de casi 300 personas”, contaba sobre la dimensión de este nuevo proyecto.

“Me he dejado la piel y el alma para que sepas que yo no te suelto de la mano. Ni a ti ni a tu lucha. Porque si algo es bonito de ti es ese amor y esas ganas de regresar a tu Cuba que te quita el sueño… volverás Yotu”, le aseguraba a su pareja.

Y está claro que no regresará solo a su país. “Volveremos de la mano como en esta foto. Y tu gente será libre, tu Habana un museo de paredes sólidas y tu Malecón un paseo lleno de arte independiente. Volverás Yotu te lo juro #patriayvida 🙌🏼 #freemaykelosorbo #freeluismanueloteroalcantara”, añade.

“No sabía cómo deciros esto así que empiezo por el amor y la familia que son LA RAZÓN 💕 He dirigido este documental que se estrenará en el Miami Film Festival. Escribo esto con lágrimas en los ojos porque todavía no lo puedo creer. Gracias a todos por acompañarme en esta nueva aventura. Patria y Vida: The Power of Music 🫶”, terminaba informando.

Tiene pinta de que va a conmovernos y de que va a remover muchas conciencias. Ya estamos deseando verlo y no somos los únicos.