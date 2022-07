Yotuel: Documental, disco con colaboraciones de Alejandro Sanz o Rozalén, autobiografía, ‘Upa Next’, película

Yotuel Romero pasará este verano en España con su mujer, Beatriz Luengo, y sus hijos. Tiene que dar forma a muchos proyectos que se trae entre manos. Acaba de lanzar Un lambo en Varadero, otra de esas canciones que ya se han convertido en un himno de libertad para Cuba.

Pero no es más que la punta del iceberg. El cubano está preparando un documental de Patria y Vida, un nuevo disco lleno de colaboraciones, una película de animación, una autobiografía y quién sabe si su regreso a Upa Next. Y de todo eso nos ha dado algunas pistas.

Háblame del documental de Patria y Vida.

Es una sorpresa. Hay partes de Patria y Vida pero es un documental que va mucho más allá. Va a sorprender a mucha gente porque es otra visión de lo que la música es capaz de hacer. No quiero hacer spoiler porque quiero que cuando la gente vea el título, la gente diga, ‘woooow’. Va a ser muy increíble. Estamos trabajando contra reloj para poder entrar en todos los festivales.

Háblame también de tu disco Represent Cuba.

Es un disco que estoy haciendo con mucho amor, muy tranquilo, de poco en poco. Estoy teniendo invitados de lujo que me gustan mucho como Rozalén, como Alejandro Sanz, como Álvaro de Luna… es un repaso por la música que vengo haciendo desde hace 20 años con mi sonido y creo que va a ser un disco de esos históricos.

¿En qué punto está ahora?

Estamos componiendo canciones, estamos escribiendo, estamos en la preparación de unas buenas canciones y calmado, tranquilo. Solamente quiero hacer un gran disco.

¿Cómo valoras la escena urbana actual?

Contentísimo de que este sonido que hace 20 años traje a España, sea el sonido que hoy guste a toda España, la juventud. Creo que nos anticipamos 20 años. Los que cuando nos miraban como un bicho raro hace 20 años hoy nos digan ‘wooow, gracias a lo que hiciste con Orishas, en España, hoy en día, hay muchas cosas que suenan a Orishas, a ese latino hip hop’. Me encanta que se haya latinizado la escena popular española.

También estás preparando autobiografía, ¿qué nos va a sorprender?

Estoy preparando una autobiografía y también estoy preparando una película animada. Andamos todoterreno. Siento que es parte de contar todo lo que he vivido, sobre todo, ese chaval de Cuba luchador, que me caracterizo por ser guerrero, que salió de Cuba con un sueño, vivió en el metro de París, en España tuve que ser portero de discoteca, y de buenas a primeras, me siento al lado del presidente de Estados Unidos, y de buenas a primeras me siento al lado del Ministro de Defensa, me llaman presidentes que quieren conocerme, quieren hablar conmigo de Patria y Vida, por qué la escribí, qué significa. Me siento como, ‘woow, lo que has caminado Yotuel, lo que has crecido y lo que sigues luchando por tu pueblo’. Como cualquier otro me pude haber quedado con el éxito, sin meterme en nada, tranquilo, pero dije, ‘tengo que luchar por los míos’.

Y en cuanto a la película de animación que comentas, ¿qué estás, con la banda sonora?

No, es una idea de Beatriz y mía, de los dos. Una película animada, super linda. Una de tantas locuras que nos pasan por la cabeza, pero como digo yo, este es un mundo para los locos. Primero te dicen loco, luego te dicen visionario. Es una película que saldrá a la luz pronto, aunque todavía faltan unos años, porque estamos terminando el guion, pero es una película bastante importante, pero con un mensaje extraordinario. La productora ejecutiva que llegó hace poco a la película es una de las artistas más importantes en el mundo y nos sentimos contentos de haberle contado la película y se haya enamorado del guion. Creo que el arte, la música, es poderosa.

Además, supongo que si es de animación, irá dirigida a los más pequeños y todo empieza por la educación de las nuevas generaciones, ¿no?

Totalmente, el mensaje es increíble. El mensaje que tiene la película es brutal, no solamente para los enanos, sino para la familia en general. Son de esas películas que tú ves y te cambian la vida.

Hoy empezaba Beatriz a grabar Upa Next, ¿qué sensaciones tenéis?

Bea está muy contenta porque al final, Un paso adelante fue un paso adelante grande en su carrera, en nuestra relación. Tenemos recuerdos muy lindos de la serie y volver a revivir a Lola es muy grande para ella y está muy contenta de tener esta oportunidad con un personaje que fue histórico para la época en España.

¿Te veremos en la serie?

Uy, no puedo hacer spoiler. Spoiler me han dicho que no haga, pero nadie sabe.

Cambiamos la pregunta, ¿te gustaría estar en la serie?

A mí en todo lo que esté Bea me encantaría estar.

Ya para acabar, ¿verano en España?

Verano en España con toda la familia, trabajando mucho, de shows, de conciertos, de grabaciones, de más proyectos que están viniendo y muy contento de regresar a España que forma parte de mi vida, me considero un español más. Soy español, viví diez años en España, tengo pasaporte español, he votado en España, considero que este país me ha dado la oportunidad no solo de crecer sino de aprender y me ha ensañado libertad.

¿Con qué artistas te gustaría entrar por algún estudio de por aquí?

Estoy con Alejandro Sanz, voy a coincidir con él en Canarias. Tengo un tema lindo con Rozalén, que es precioso. Estoy trabajando con otros artistas también. Voy a repetir fórmula con Moncho Chavea y Original Elías, mis hermanos gitanos de adquisición. Seguimos trabajando, haciendo buena música para levantar sonrisas, reflexionar corazones y, sobre todo, hacer soñar.