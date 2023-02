Jordi Cruz habla sobre boda e hijos en ‘Planeta Calleja’: “Yo no soy un golfo”

Jordi Cruz se ha ido a las montañas de Grecia con Jesús Calleja para hacer rápel en el estreno de la nueva temporada de Planeta Calleja. Durante su viaje les ha dado tiempo a conocerse mejor y tratar temas como las diversas polémicas que han rodeado al jurado de MasterChef o, incluso, a conocer más detalles de su vida sentimental.

El chef reconocía que es un hombre de parejas estables. Confesó que había estado 14 años con una pareja y 8 años con otra. “Yo no he sido un golfo. Eso de que Jordi es un golfo, no. Yo no soy un golfo”, se defendía.

Y es que ese aspecto de conquistador por el que suspiran tantas mujeres que le han convertido en el chef guapo de la televisión, no ha ayudado mucho a la imagen que se tiene de él como pareja.

Boda e hijos

Ante las preguntas de Calleja, Jordi acababa confesando que lleva cuatro años con su actual pareja y que sí quiere tener hijos. “No te demores porque si no, te empiezas a convertir en un padre muy mayor”, le aconsejaba el aventurero cuando supo que tenía 44 años.

“Lo sé, lo sé, pero es que yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien que yo creo que tengo 25 años”, confesaba.

Asegura que ha hablado del tema de tener hijos con su novia. “Ella tiene una obsesión con la piedra y el anillo y todo ese rollo. Casarse. Hay un protocolo. Con una brasileña tienes que ir a su padre, decirle, ‘señor, ¿podría conquistar a su hija?’. Hay que dar un anillo, hay un protocolo”, le explicaba.

De momento, ha desvelado que cuenta con el visto bueno de los padres de su chica, Rebeca Lima. Pero de boda, nada de nada, no tenemos fecha.