Keyla Suárez, la soltera trans de ‘La isla de las tentaciones 6’ desvela el significado de su nombre

Keyla Suárez ha llamado la atención desde el comienzo de La isla de las tentaciones 6 y no solo por haberse convertido en la primera mujer trans en participar en este formato. Lo ha hecho porque ha encontrado muy rápido una fuerte química con Adrián.

Naomi, está que trina con ella tras ver en la primera hoguera, la cercanía que había entre ellos. Y aunque bromeaba sobre su nombre y no saber pronunciarlo -preguntó si era Keyna-, Sandra Barneda se lo acabó aclarando.

Lo cierto es que no es un nombre al que estemos muy habituados, pero algo normal en unos tiempos en los que se busca el exotismo y la rareza.

Ella ha explicado en un vídeo de mtmad cuál es el significado de su nombre. “Keyla, para ser sincera, no es un nombre que dijera, ‘wow, me encanta’. Yo, cuando hice mi transición, fui a los típicos nombres como Charlotte, nombres, así como muy fantasiosos. Pero sí es verdad que cuando vi Keyla y vi el significado, tanto mi madre como yo somos muy espirituales, y cuando vimos el significado dijimos, este es el nombre”, desveló.

El significado de Keyla

En seguida ha desvelado lo que quiere decir su nombre: “Significa belleza, lo más alto que tiene Dios y también significa fortaleza que son como las palabras que han definido completamente toda mi transición”, confesaba.

“Son palabras que yo siempre he tenido que tener muy en mi mente. Siempre he tenido que ser una niña muy fuerte y cultivar la belleza, no tanto la belleza exterior, porque yo antes era muy de cultivar todo mi cuerpo y ser perfecta y espectacular, hasta que me di cuenta de que tengo que cultivar la belleza del corazón y la mente”, aseguraba.

Su camino no ha sido fácil y a día de hoy sigue arrastrando una depresión y las secuelas de la etapa en la que la hicieron sentir como un monstruo. Pero está demostrando en el programa que es un mujerón, como diría Adrián, “más buena que el pan en guerra”.