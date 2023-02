Keyla Suárez (‘La isla de las tentaciones 6’) habla de la época en la que fue una novia tóxica

Adrián, el novio de Naomi, en La isla de las tentaciones 6, ha encontrado una fuerte conexión con Keyla Suárez, la primera soltera trans de este programa. Han congeniado muy bien y disfrutan juntos. Ya han creado hasta su propio saludo.

A expensan de saber cómo sigue evolucionando esta historia, ella ha acudido a mtmad para contar su historia y permitirnos conocerla un poco mejor.

Primero ha explicado el infierno que fue su época de instituto cuando hizo pública su transición. Desde entonces acarrea una depresión que no ha logrado erradicar, aunque ahora es una mujer mucho más fuerte.

Primer amor

No ha dudado en irse al principio, al inicio de su transición cuando conoció un chico. “Él no sabía que yo era trans. Yo en ese momento era, literalmente, una persona rota. En el momento que me planto y le digo, ‘oye, que soy trans’, esperando ese rechazo, ese ‘pues no quiero estar contigo porque no me gustan las mujeres trans’… me encontré con todo lo contrario. Me encontré con un chico que me apoyó, me encontré con un chico al que no le importó y con un chico que estuvo a mi lado”, recuerda sobre aquel amor.

Pero ahí llegó el problema según ella. “Si yo tengo novio, la gente me va a ver más mujer porque estoy con un chico, mi cabeza empezó a desarrollar una de paranoias que fui una persona super tóxica y super celosa, del uno al diez, un quince. Tenía tanta inseguridad en mí misma que pensaba que todas las chicas que no eran trans, eran más que yo”, admite.

El chico acabó dejándola y ahora se lo agradece porque la persona en la que se había convertido por sus inseguridades estaba haciendo daño a todo el mundo. “Para querer, primero te tienes que querer”, asegura.

Álbum personal

Tampoco ha dudado en mostrar algunas fotografías de su infancia, de la niña que tenía ilusión y energía para creer que todo era posible. También del día de su comunión. No quiso ir de marinero y acabó yendo en vaqueros. “No fui disfrazada, fui como yo era”, asegura.

También ha mostrado una imagen de su primer certamen de belleza cuando tenía 16 años, en su pueblo. “Me dieron la oportunidad de presentarme y gané”, recuerda. Un momento que recuerda muy feliz por todo lo que supuso sentirse apoyada.

Y ha terminado el repaso con una foto del día que se operó tumbada en la camilla. Admite que volvería a revivir ese momento, “porque tenía tanta ilusión por ver cómo iba a quedar, que lo recuerdo como un día muy guay”.

Sin duda, momentos importantes en su vida que han forjado la mujer en la que se ha convertido a día de hoy.