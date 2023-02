John Krasinski, el Reed Richards de Marvel Studios, podría quedarse fuera de ‘4 Fantásticos’

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura fue una continua sorpresa de principio a fin, y todo gracias a la nueva trama de variantes que desató Marvel Studios. Las películas ya han dejado claro que todo puede suceder, y entre esas posibilidades se encuentran que un mismo personaje sea intepretado por varios actores. Pasó con Spider-Man, y ahora... ¿Con Reed Richards?

Desde que Disney asumió la compra de 20th Century Fox y adquiriese los derechos de personajes tan icónicos de Marvel como los X-Men o los 4 Fantásticos, el público no pudo contener su emoción y ganas de verlos por fin junto a los Vengadores. Y tras años evitándolos en tramas a toda costa —no pasaron desapercibidos sus esfuerzos por usar la palabra "mejorados" en vez de "mutantes" o eso de ocultar el oriden de Wanda y Pietro Maximoff como hijos de Magneto—, por fin están dando sus primeros pasos dentro del MCU.

Prueba de ello es (Atención, SPOILERS de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura a partir de aquí) que el mismísimo Reed Richards apareciera como miembro de los Illuminati ante Stephen Strange, y lo hizo justo antes de admitir que tenía mujer e hijos. Esa declaración no pasó desapercibida para ningún fan, ya que aseguraba que existían unos 4 Fantásticos en alguna parte del multiverso; o al menos, Sue Storm y los pequeños y poderosos Franklin y Valeria.

Su final no fue para nada bueno, aunque el anuncio de Marvel Studios de hacer una película centrada en este grupo de héroes hizo saltar todas las alarmas. Cabe destacar que la confirmación del proyecto fue anterior a la película de Sam Raimi sobre el hechicero, por lo que los fans jugaron sus cartas e hicieron las peticiones pertinentes.

Siendo todo un experto en cine de acción —pese a sus humildes orígenes en Dunder Milfflin junto a Michael Scott en la serie The Office— los fans contaban con que ese papel iría para John Krasinski, cuya mujer en la vida real también podía ser su mujer en la ficción, Emily Blunt. Sin embargo, no hay nada asegurado.

Según una entrevista del director de la película, Matt Shakman, para el medio estadounidense Collider, aún no hay nada asegurado. Para muchos, ver a Krasinski formulando la frase sobre su familia era toda una confirmación, aunque el responsable del proyecto aún no lo tiene tan claro.

"Son solo rumores"

Está claro que las películas y series del MCU se protegen con la máxima seguridad posible —y si no, que le pregunten a Andrew Garfield—, pero en este caso no hay nada cerrado. Al menos eso ha declarado Shakman: "Todo lo que veis sobre el casting son rumores. Estamos en un proceso muy temprano aún. No tenemos nada que anunciar ahora mismo, cuando lo tengamos, os lo haremos llegar".

De este modo, deja la puerta abierta a que Krasinski no continúe con el rol del científico, algo que él mismo ha admitido no volver a saber nada después de la grabación de la película. Aun así, es evidente que Marvel siempre escucha a sus fans y está abierta a nuevas ideas.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura está disponible en Disney+.