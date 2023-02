Las últimas nominaciones nos vuelven a dejar un duelo femenino en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Pesadilla en El Paraíso ha llegado a su recta final y este jueves cerraba la granja. Antes, conocíamos el nombre de los primeros semifinalistas. Tania Deniz y Borja Estrada no podían ser nominados, ella era inmune y él capataz, así que se convertían en los primeros en pasar a esta final que tendrá lugar la semana que viene.

Quedaban pocos para votar. Abría Borja que le daba su voto a Antonio Montero, “aunque le tengo mucho cariño, no hay mucho donde nominar ya. Me ve con ojos de estratega, me ve juguetón…. Me echa broncas injustificadas y llevo semanas diciéndole que es muy pesado con lo de las tareas, que rebaje la intensidad. Se pone irascible de vez en cuando”.

El periodista no le devolvía el voto que se lo daba a Silvina, “para ser consecuente con las cosas que digo y con la evolución del programa. Creo que la nomino porque es una persona que se muestra de una forma que para mí no es sincera. Al resto de los compañeros sí les veo más sinceros, quitando a Borja…”.

Silvina, sí que le devolvía el voto a Montero: “Le quiero más que él a mí. Yo le quiero”.

Y como sabemos que Montero, Tania y Mar forman un trío, las chicas votaban como él y nombraban a Silvina. “Tiene tantas personalidades que nomino a todas las Silvinas posibles. Es con la que más enfrentamientos he tenido, es la que más lista me parece. Para no ser estratega, bien que te encargaste de que me nominaran todos. Un día te quiere y un día te odia”, decía la tinerfeña.

“Silvina, porque quedamos ya pocos. Es con la que he tenido más discusiones de los que puedo nominar”, añadía Mar López dejando claro quién era la nominada del grupo.

Nominación directa

Le tocaba a María José Galera dar el nombre que se batirá en duelo con ella al haber sido la última expulsada. “Lo tengo clarísimo. Como a Tania no la puedo nominar, porque eres inmune, voy a nominarte a ti, Mar”. La influencer reconoció que se lo esperaba aunque Tania le echó en cara la nominación de su amiga después de hacer las paces. Eso ha dejado a Antonio Montero como semifinalista y vuelve a haber un duelo femenino.

La semana que viene conoceremos el nombre de la última semifinalista.