Lucía Sánchez confiesa cómo está su vida sexual tras el nacimiento de la hija que ha tenido con Isaac Torres

Ibán García es el influencer encargado de recorrer los pasillos de las instalaciones de Telecinco en busca de cotilleos y opiniones de los personajes del universo Mediaset y a una de las últimas que ha pillado por banda es Lucía Sánchez.

Le ha preguntado cuál es su tentador favorito de esta sexta edición de La isla de las tenciones 6. “No me gusta ninguno. Me parece que están muy encima y es que no me gustan”, aseguraba la experta en el reality. Recordemos que ella fue a la isla por primera vez con Manuel González y repitió con Isaac Torres. Ahora no está con ninguno de los dos, aunque comparte hija con el segundo.

En cuanto a las tentadoras, no es tan radical. “Me gusta mucho Keyla. Yaiza, porque la veo tentar, pero la veo muy humilde y ella muy bien, y ya”, admitía.

Ibán también le ha pedido opinión sobre las parejas. En cuanto a chicos, Lucía confiesa que su favorito es David, “porque es muy gracioso” y su favorita, Naomi, por la misma razón. Aunque señaló que también le gusta mucho Elena.

Imitando a La Resistencia

Jugando al ping pong de preguntas, Ibán no dudó en ponerse en el papel de David Broncano al preguntarle cuánto sexo había tenido en el último mes. “Ay por favor, no lo he contado, muchas”, respondía Lucía.

“Me han dado el alta y, desatada”, aseguraba Lucía sin dar más explicaciones sobre el tema. Tampoco se libraba de otra de las preguntas tipo de La Resistencia. ¿Cuánto dinero tiene en el banco?

“No lo digo a ver si me van a querer robar”, respondía sobre su situación económica. Eso sí, aseguraba que era pobre… más bien clase media, acabó matizando. Lo suficiente para mantenerse a ella misma, su hija y su casa.

Una cuenta que se incrementa cada vez que la vemos como colaboradora en el plató de los debates de La isla de las tentaciones.