Llegan las primeras expulsiones de solteros en ‘La isla de las tentaciones 6’ y con ellas, las lágrimas

Ha llegado el momento de elegir nuevas citas en Villa Playa y los chicos parece que lo tienen claro. Adrián ha escogido a Keyla. Manuel se ha quedado con Miriam, la tentadora vip de esta sexta edición de La isla de las tentaciones. Álex tendrá cita con Yaiza. Alejandro sigue conociendo a Irene y David no se separa de María.

“Habéis escogido a vuestra soltera favorita, con la que vais a tener la próxima cita, pero siento deciros que también tenéis que tomar una nueva decisión. Hoy también es día de doble eliminación. Os voy a dar un minuto para que os pongáis de acuerdo. Necesito nombres y razones”, les informaba Sandra Barneda.

El primer nombre que dio Alejandro fue el de Victoria que reconocía que se lo esperaba porque “hemos conectado todos como amigos, pero nada más”.

La segunda eliminada era Aldana a la que han notado un poco más aislada que al resto. “Me alegro un montón de haberos conocido, sois todos increíbles y nos vemos fuera”, decía entre lágrimas antes de marcharse.

Adiós a dos solteros

En Villa Paraíso también hubo doble eliminación. Antes, las chicas elegían a sus solteros favoritos para próximas citas y no había sorpresas. Naomi se quedó con Napoli. Lydia eligió a Miguel. Laura apostó por Saúl. Marina no tiene pensado separarse de Manuel. Y Elena sigue conociendo a Samu.

Pero ellas también tuvieron que elegir a los dos solteros que debían abandonar el programa. El primer nombre que dieron fue el de Ricardo. “A la chica que me gustaba, Laura, yo no le gusto porque soy moreno y con ojos oscuros, pero bueno”, decía al asegurar que se lo esperaba.

Laura decía que Cristian no había sabido aprovechar la cita con Naomi y dio su nombre. “No me lo esperaba mucho, pero sí es verdad que, a nivel de gustarnos, no nos gustamos. Nos llevamos bien, pero hasta ahí llegamos”, decía antes de irse algo molesto al comprobar que Napoli se le había adelantado con Naomi.

Las villas pierden a algunos de sus habitantes, pero la conquista sigue.