Estopa viaja en coche cantando, habla de porno o se ríe imitando personajes en la vuelta de ‘Lo de Évole’

El pasado 22 de enero Jordi Évole y Estopa nos anunciaban que habían estado trabajando juntos. “Sí, estamos mu locos y hemos hecho una peli con @estopaoficial para arrancar la temporada de Lo de Évole. Esto es solo el principio. 🚙 Pero… quién será el poli? Hagan sus apuestas…”, escribían en redes junto a un vídeo en el que veíamos a los tres viajando en coche hasta que un policía les para.

“El poli es alguien que quería ser “tureru”. Pero se ha metido a guardia civil. ¿Nos empapelará? ¿Nos meterá un paquete?”, escribían días después desvelando que esa autoridad no era otra que Albert Pla.

Poco a poco hemos ido viendo distintos capítulos de esta película que nos ha permitido hacernos una idea de cómo va a ser el regreso de Lo de Évole este domingo en La Sexta. Una semana compartiendo coche da para mucho.

Avance

Juntos han cantado temas míticos como ¡Hola, mi amor! de Junco, la versión Swchweppes de Every Breath You Take de The Police o Y si amanece por fin de Joaquín Sabina. Y por si alguno se pregunta cómo puede José conducir y tocar los trastes de la guitarra a la vez, un seguidor ha aportado una explicación: “Sabéis que con vídeos así, multan a la peña por conducción temeraria. Ya diré yo que el coche iba remolcado con una cámara grabando😂😂😂, voy de testigo.👏👏👏👏👏”.

Además de cantar, han reído con las imitaciones de David cuyo repertorio incluye a Joaquín Sabina, Felipe González a Yoda. Aunque lo que verdaderamente les ha parecido un sueño a los seguidores que ya han visto el vídeo es que durante se momento entre amigos suene de fondo Extremoduro.

Y han hablado de familia. “Yo siempre pienso que mi padre va a ser eterno. Es una pena porque sé que no va a ser así, pero pienso eso, que va a ser eterno”, confiesa David. “El día que falten nuestros padres, no sé qué va a ser de nosotros. No queremos siquiera ponernos en la situación”, añade José. “Dependemos mucho de nuestros padres”, confirmaba David.

Hablarán del paso del tiempo, de su profesión, de sus recuerdos e incluso, del porno de Canal+, pero, sobre todo, reirán mucho en este nuevo capítulo de Lo de Évole.

“Crecimos a 300 metros. En Cornellà. Y no sabía cómo entrevistarles. Demasiada confianza. Por eso acabamos haciendo esto. ¡¡¡LA PELÍCULA!!! Especial LO DE ÉVOLE”, anunciaban junto a una promo que nos deja con ganas de más.

Y parece que antes podremos verles en La Roca. Es lo que hemos deducido tras ver la fotografía que ha compartido Juan del Val junto a su mujer, Nuria Roca, Estopa y Jordi Évole cenando este jueves noche. "La noche nos confunde!! @estopaoficial @jordievole @nuriarocagranell Viva Valencia Viva Cornellá y Viva Madrid ❤️❤️❤️",

Amigos de viaje por España, la cosa promete.