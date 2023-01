El inocente error que ha provocado que Estopa se haya quedado sin su cuenta oficial de Twitter

La carrera musical de los hermanos Muñoz está repleta de anécdotas y curiosidades que ellos mismos cuentan habitualmente en sus conciertos, en sus encuentros con los fans o incluso en sus redes sociales. Pero parece que ahí Estopa ya no vana poder seguir haciéndolo.

Porque tras un inocente error, el dúo de Cornellá de Llobregat ha visto cómo Twitter les ha cerrado la cuenta. El perfil oficial de los hermanos Muñoz ya no está activo en la red social del pajarito y no por voluntad propia porque hayan decidido tomarse un descanso o cerrar para siempre su perfil.

La historia la han contado ellos mismos aunque para ello han tenido que acudir a su perfil oficial en Instagram donde con diferentes fotografías nos van llevando por la historia que ha terminado con su cuenta de Twitter cerrada.

"No amigos. No hemos dejado twiter, hemos puesto la fecha de nuestro nacimiento como estopa, ke no la teníamos puesta y nos han blokeado 🤷🏻‍♂️" posteaban los hermanos Muñoz en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías en las que parece que no entienden qué ha podido pasar.

La publicación ha generado una respuesta de incredulidad y humor entre sus miles de seguidores por un doble motivo. En primer lugar porque parece que todo el mundo, menos Estopa, se dió cuenta de que poner una fecha tan reciente en el tiempo puede probocar que las redes sociales limiten tu cuenta por ser menor de edad. Y en segundo lugar porque parece que además Juan y José pusieron mal la fecha de nacimiento de su formación.

Como podemos leer en su bio oficial en Instagram "...y un 18 de octubre de 1999 nació estopa". ¿Qué significa esto? Que por mucho que Twitter hubiera querido banear su cuenta por ser menores de edad (esa es la razón que parece leerse en la captura mostrada: "todos los usuarios de Twitter deben ser mayores de 12 años de edad"...

Es decir, o han sido los propios componentes de Estopa los que se han equivocado y han puesto la fecha de 2009 o ha sido el propio Twitter el que se ha equivocado a la hora de bloquearles el acceso a los hermanos Muñoz. La clave la puede tener un/una usuarix (lousan92) que en las respuestas ha comentado: "No lo entiendo, ahora mismo tenéis 23 años 😂😂😂 ¿Puede que sea porque en el momento de creación de la cuenta supuestamente teníais 12? 😂😂😂"