Dos ausencias en la reunión de parejas de ‘La isla de las tentaciones 3’ por el cumple de Lara Tronti

Ahora que estamos en pleno tsunami de emociones con La isla de las tentaciones 6, las parejas de la tercera edición se han reunido para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

“Y de repente 30 años, cambio de década… No sé en qué momento de mi vida han pasado tantos años. 🤭Años llenos de cosas buenas, pero también cosas malas, al final todo suma y estas experiencias son las que me han hecho crecer y convertirme en la persona que a día de hoy soy. ✨ Ojalá que la treintena me traiga muchos momentos especiales. Gracias a mi familia, amigos y a todos vosotros que seguís ahí. 🤍 Mi vida no sería igual sin la gente que me rodea”, compartía Lara Tronti el día que cumplía 30 años.

Ella acudió al programa con su pareja, Hugo Pérez al que ya conocíamos por Gran Hermano. Salieron reforzados de la experiencia y, aunque lo pasaron mal, superaron la prueba de las tentaciones. Siguen juntos y felices.

Cumpleaños rural

“Ha sido una entrada a los 30✨brutal 🍾 No puedo estar más feliz tengo a unos amigos de diez 😍”, insistía Lara que ha celebrado su cumple en una casa rural de Beau, en Pontevedra. Hasta allí se trasladaron varios de sus compañeros de edición para celebrarlo con ella.

Para los que tengan mala memoria, recordemos que la tercera fue la edición en la que vimos a Lucía Sánchez con Manu González, fue ahí donde su relación se rompió y ella conoció a Isaac Torres.

También fue la de Claudia Acebedo y Raúl Ginés con una historia de idas y vueltas que cuesta seguir sin perderse. Jesús Sánchez y Marina García salieron separados, a causa de ‘El Lobo’, pero finalmente se reencontraban para darle una nueva oportunidad a su historia.

Los que no se dieron más oportunidades fueron Diego y Lola que acabaron separados y compartiendo la custodia de Horus, su perro. Todos estaban invitados al cumple de Lara.

Dos ausencias

La mayoría aceptó la invitación y disfrutaron del fin de semana rural, pero hubo dos destacadas ausencias. Ni Diego ni Lucía pudieron acompañar al resto de sus compañeros. No sabemos si por los malos rollos que pueda haber entre ellos o porque, simplemente, no pudieron.

Lara ha compartido vídeos e imágenes de lo bien que se lo pasaron, con multitud de juegos incluidos. Y Manuel González tampoco pudo resistirse a compartir esos momentos.

“Aquí os dejo un fin de semana de reencuentro muy especial junto a mis compañeros de la tercera edición de la isla de las tentaciones!! A muchos de ellos llevaba muchísimo tiempo sin verles y fue muy emocionante poder darles un abrazo 🤗 ❤️ …. No podía irme de esta tierra sin ver a la única concursante animal de Gran hermano 🐐♥️ mi rubia de ojos azules!!”, escribía junto a varias fotografías, una de ellas, junto a la cabra de Hugo.

Está claro que la isla rompe muchas parejas, pero crea muchas amistades de esas que duran en el tiempo.