La lista de los mejores 50 raperos de todos los tiempos de Billboard deja claro que es un género de hombres

El hip hop es un género que se remonta a 1973, cuando DJ Kool Herc instaló por primera vez sus dos tocadiscos para rockear en una fiesta del Bronx. Han pasado 50 años y Billboard y Vibes han querido celebrar este aniversario elaborando la lista de los 50 mejores raperos de la historia.

Los equipos editoriales de ambos medios han restringido su elección a Norteamérica, de ahí que en la lista no haya ningún nombre británico. Y no ha sido el único filtro. “También optamos por no incluir las contribuciones significativas de los MC de reggaetón y dancehall en esta lista, solo para mantener nuestro grupo de nominados un poco más enfocado”, aseguran.

Para escoger a los 50 mejores han tenido en cuenta sus logros, influencia cultural, longevidad, letras y fluidez y están convencidos de que su ranking refleja a los pioneros fundacionales del hip-hop, los pioneros evolutivos y los pilares contemporáneos.

Poca presencia femenina

50 nombres, de los cuales, solo 6 son femeninos, lo que demuestra que ha sido y es un género de hombres. McLyte (47), Queen Latifah (44), Lil' Kim (31), Lauryn Hill (30), Missy Elliot (10) y Nicki Minaj (9). Habrá que preguntarle a Cardi B qué le parece esta selección.

La única que ocupa una posición en el top 10 “ganó su corona como la Reina del Rap de hoy en día con su espíritu feroz y fanfarrón. Sin lugar a dudas, abrió el camino para la próxima generación de MC femeninas, mientras que, al mismo tiempo, construyó un legado cuyo impacto no se limita al mundo del hip-hop”.

Top 5

En la quinta posición encontramos a Eminem, un puesto más arriba a Tupac Shakur. El bronce es para Nas y la plata para Kendrick Lamar. El mejor rapero del mundo, según estos dos medios, es Jay Z.

“Jay-Z, el primer rapero incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, cree que todo el mundo tiene talento a nivel de genio. Por suerte para nosotros, Jay encontró el suyo temprano en la vida y desde entonces se ha convertido en el rapero favorito de tu rapero favorito. Tal vez haya otros raperos que podrían presumir de igualar a Jay en su apogeo. Pero simplemente no hay nadie que pueda igualar toda su carrera: su longevidad, la amplitud de sus logros y lo que ha significado para el hip-hop desde un punto de vista musical, cultural y financiero durante las últimas tres décadas”, constatan tras repasar sus logros tanto en lo musical como en el mundo empresarial.