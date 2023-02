Alizzz no da una a derechas en ‘Pierdo el sentido’: ¡Mira el vídeo!

Alizzz ha estrenado Boicot, un EP que consta de un 98% de sabotaje y un 2% de amor. De esas cinco canciones, el catalán ha publicado, además, el videoclip de Pierdo el sentido, canción que abre este proyecto y que nos presenta toda una gama de productos con los que "hacer todo alrevés".

En este vídeo dirigido por León Santana, Cristian es el presentador de un programa de teletienda online que no da a una derechas porque está enamorado de la microfonista, de la que se queda embobado cada segundo del show. "Me he dejao' las llaves en el pomo otra vez, he tirado sal en vez de azúcar al café. Si te tengo cerca no sé contar ni hasta tres", recita la canción... y en imágenes le pasan situaciones parecidas, para risa de espectadores y enfado del director del programa.

"¡Boicot a los precios altos!", anuncia la web de promoción Boicot.tv, en la que podemos añadir al carrito la trituradora y rallador todo en uno Le chef plus PRO; la pistola de dos salsas Salseator 3000; la sartén que te hace huevos fritos en forma de corazón Sarten L'Amour; y la barra en stick de mantequilla Man-Teck Stick. ¿Con cuál te quedas?

Junto a Pierdo el sentido, el artista ha traído títulos como Superficial, Los mejores, Que pasa nen y Todo está bien. "Gracias por seguirme y apoyarme en todos mis momentos y procesos. Ahora toca sabotaje. Os quiero y nos vemos en la gira", ha expresado en redes sociales.

Conciertos de Alizzz

Alizzz estará presentado este proyecto y otras canciones de su discografía en directo por varias ciudades de nuestro país, como Madrid, Barcelona o Valencia.