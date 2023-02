Laura Galán protagoniza el discurso anti-bullying más aplaudido de los Premios Goya 2023: “No tenéis la culpa”

Los Premios Goya siempre son un epicentro de discursos sociales que tocan muchos temas, y en esta 37ª edición no ha sido diferente. Y eso, en una noche en la que se han premiado algunas de las mejores películas del año, no se ha dejado de lado: se ha hablado de la importancia de la sanidad pública y de la salud mental, así como de los chicos y chicas que sufren bullying.

Ha sido en la categoría a Mejor Actriz Revelación, en la que competían Ana Otín —por Alcarràs—, Luna Pamiés —por El agua—, Valeria Sorolla —por La consagración de la primavera—, Zoe Stein —por Mantícora— y Laura Galán —por Cerdita—. Presentado por Abril Zamora y los Javis, la victoria acababa siendo para esta última.

Caracense de nacimiento, la protagonista de la ópera prima de Carlota Pereda se mostraba de lo más emocionada al oír su nombre como ganadora. Tras besar a su marido y abrazar a Carmen Machi —que interpreta a su madre en la película— subía hacia el escenario para aceptar su primer Goya. Y, cómo no, lo hacía con un discurso de lo más emotivo:

"Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como mi Sara. Recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras". El emocionante discurso de @lauragalanm al ganar el Goya a la Mejor Actriz Revelación por Cerdita #Goya2023 pic.twitter.com/rGXIYBgMov — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

"Tengo que agradecer a mucha gente, soy muy afortunada", comenzaba, incluyendo primero a sus compañeras de nominación. Y después de nombrar a gran parte del equipo de la película, incluía en sus palabras a muchas personas cuya representación en ese escenario ha sido de lo más celebrado de la noche.

"Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como mi Sara", comenta, haciendo una referencia directa a su personaje en la película. Cerdita está protagonizada por una adolescente que es acosada por las chicas de su pueblo, que sin dirigirse a ellas, la atacan llamándola "cerdita" y demás apodos dañinos fomentando la gordofobia.

Lejos de parar ahí el discurso, iba más allá y lanzaba un mensaje de apoyo. "Recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras", concluía antes de volver a los agrecimientos a su familia más cercana, llevándose un largo aplauso por parte de los asistentes.

Aplaudiendo por detrás estaban Javier Ambrossi y Javier Calvo, quienes ya protagonizaron un discurso similar en los Premios Feroz 2018 tras aceptar el premio a Mejor Película de Comedia por La Llamada. "Siempre que estamos aquí tenemos la oportunidad de decir algo que, por lo menos, sea importante para nosotros. La Llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieras ser. Yo soy gay. Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Entonces si alguien, algún niño, alguna niña o alguna persona me está mirando y tiene miedo, si siente que está perdido, si siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que su familia le va a querer y que va a cumplir su sueño. Que yo, y él (Javier Ambrossi), vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado", agradeció antes de romper a llorar por la emoción del momento.

En cuando a Galán, está claro que este premio es solo el principio. Ya tiene más proyectos en marcha, y lo que es seguro es que estará en la próxima película de Carlota Peneda. Sin duda, una garantía de que una de las actrices de los próximos años estará de lo más concienciada con respecto a la importancia de acabar con el bullying y fomentar el amor propio.