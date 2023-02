“¿Dónde estabas tú?”: Marta Riesco cuestiona a Rocío Carrasco como madre

No están siendo buenos días para Marta Riesco. Después de que la colaboradora protagonizase un encontronazo con Cristina Porta, reportera de Sálvame, en pleno directo, y anunciase en sus redes sociales que el programa de televisión había decidido apartarla durante un tiempo, ahora parece que ya está más calmada.

La novia de Antonio David ha asegurado que ya puede dormir tranquilamente y que está buscando maneras para mantener su mente ocupada. Sin embargo, eso no quita que siga su lucha para defender a su pareja sin importar cómo y con qué atacar. Esta vez ha sido contra Rocío Carrasco.

La joven no ha tenido reparo en utilizar una foto en la que aparece Isabel Rábago dándole un beso a Rocío Carrasco para arremeter contra ella. "Desde hace algún tiempo la salud mental solo vale para algunas mujeres. Para otras, en cambio, el escarnio público. Por lo menos ahora. Dentro de poco, los buenos serán los malos y al revés. Lo viviréis. Lo viviremos", comenzaba relatando.

Marta Riesco arremete contra Rocío Carrasco / Instagram @marta.riesco

No contenta con esa primera reflexión, la que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa ha cuestionado el paple de Rocío Carrasco como madre: "Mientras las víctimas no están en esta foto ni son las que escriben. La gente tiene tanto miedo de hablar, nadie habla por miedo y nadie cuestiona por miedo. Pero que pena que te estés perdiendo personas tan extraordinarias y maravillosas mientras todo el mundo hace como si nada pasase. Qué pena que te pierdas un corazón tan inmenso. Y qué pena que la gente haga que lo entiende solo por miedo". En estas palabras Marta ha manifestado que le parece "vergonzoso" que ella siga llevándose los méritos, mientras el padre de sus hijos se deja la piel para que la familia "salga adelante".

"¿Dónde estabas tú?"

Lejos de evitar la polémica durante estos días, la reportera ha cuestionado cuáles son los motivos que los tachan de ser los malos: Ahora que llevo tantos días con él y que estoy sin poder dormir por todo lo que me ha ocurrido en el trabajo… él me anima día y noche mientras yo me pregunto: ¿nadie va a hacer la gran pregunta? ¿por qué somos los malos el resto? ¿por qué se dispara a la gente que le hacemos feliz? ¿dónde estabas tú en esas Navidades, en esos cumpleaños, en esas conversaciones? ¿por qué está prohibido hablar de esto?", terminaba escribiendo.