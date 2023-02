Jordi Évole se desmaya en brazos de Estopa después de hablar de su relación actual con Miguel Bosé

Lo de Évole ha estrenado nueva temporada y lo ha hecho con el road trip que se ha marcado el periodista con dos buenos amigos, los hermanos Muñoz, de Estopa. Han viajado en un viejo coche para cantar, hablar y reírse mucho juntos.

En uno de esos momentos de complicidad y confesiones David ha imitado a Núñez Feijóo para contar aquel día en el que el actual presidente del PP metió la pata con Cornellá, mientras tomaban algo en un bar.

Eso les ha dado pie a hacer una ronda de imitaciones, que a David no se le da nada mal. En su repertorio tiene a Joaquín Sabina, Felipe González o Yoda. Eso ha derivado la conversación en Miguel Bosé.

La polémica entrevista

Imposible olvidar la entrevista que le hizo Jordi Évole en su etapa negacionista del covid que generó tanta polémica y que provocó el enfado del cantante.

“No me vale la pena haber hecho la entrevista para que Miguel ahora…”, confesaba Évole. “¿Está enfadado contigo?”, le preguntaba David. Ante su afirmación, defendía a Bosé, “no me jodas. Pues Miguel es muy buen tío”. “Lo reconozco. Lo es”, aseguraba el periodista.

“Si él ahora no ha pillado un buen rollo contigo, que tengas paciencia, que ya volverá. Ya hablaremos con él”, le intentaba convencer a Jordi de que eso iba a cambiar.

El desmayo

Justo cuando David le iba a contar lo que ocurrió con él en una fiesta en Miami Jordi le pidió que le hiciera después de ir al baño. Al levantarse, se abrazó a él por la espalda y le pidió que le cogiera. David se lo tomó a broma, pero de pronto, el equipo tuvo que intervenir porque Jordi se había desmayado. “Pensé que era broma”, decía David con cara de susto tras darse cuenta de que su amigo se había desplomado de verdad.

Jordi volvía en sí y todos se echaban a reír, pero menudo susto. “¿Has visto que le he dicho 14 veces cógeme?”, decía entre risas Jordi. “Pero yo pensé que te estaban poniendo tontorrón”, aclaraba David.

Sus caras dejaban claro que se han llevado un buen susto. Tal vez no eran conscientes del problema que tiene Jordi que sufre cataplexia y tienes desmayos repentinos.