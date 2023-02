Pillan a Marc Seguí disfrutando de la noche madrileña con una chica

Desde que los móviles llegaron a nuestras vidas, todo es susceptible de convertirse en un paparazzi improvisado y eso es lo que ha hecho el testigo que pilló a Marc Seguí de fiesta por la noche madrileña. No tuvo ningún escrúpulo en grabarle y pasarle las imágenes a Socialité que, evidentemente, no ha dudado en compartirlas.

El que se dijo en su día que fue pareja de Lola Índigo, aunque nunca llegó a confirmarse de manera oficial, parece que no anda mal en cuestiones del corazón. O eso podemos deducir tras verle disfrutar con una chica en un pub de la capital el pasado martes a eso de la una de la madrugada.

“No sé si es un lío de una noche o su nueva novia, pero se pasaron la noche juntos, apartados del grupo con el que estaban y liándose”, explicaba el testigo que grabó las imágenes.

Esa persona, que en ningún momento ha dado la cara, intentó entablar conversación con él: “Al principio, lo primero que pasó fue que yo le vi de espaldas y le dije: ‘¿Eres Marc Seguí?’. Me miró en plan: ‘¿Qué hablas?’ Y me respondió borde que sí, pero solo con la cabeza, ni siquiera me dirigió la palabra”.

Intento de acercamiento

Tampoco es de extrañar cuando el chaval está disfrutando de un momento íntimo con una chica. Hay momentos que deberían respetarse. Pero el testigo era insistente. “Después, para intentar hacerme su amigo, me lo quise ganar pidiéndole al DJ su canción. Pero me dijo que no la tenía y eso que la buscó varias veces”, aseguraba.

Así que el mallorquín tuvo que bailar con la chica al ritmo de Ateo de C. Tangana y Nathy Peluso. “En verdad, yo fui a compadrear con él y vi que se estaban liando y dije: ‘Pues lo grabo’. Estaban muy cariñosos, iban con más gente, pero siempre estaban ellos dos apartados”, sigue explicando la fuente.

“Me sorprendió porque era un martes por la noche y solo había estudiantes que acaban exámenes y Erasmus. El sitio es como una cueva y el ambiente bastante alternativo”, describía sobre el contexto de esta pillada.

Y no le pasó desapercibido un detalle de la acompañante de Seguí: “Creo que ella iba descalza. Supongo que debió quitarse los tacones para bailar mejor con él. No sé, un poco raro, la verdad”.

Nadie está a salvo de miradas indiscretas. ¿Habrá que hablar de nueva novia de Marc Seguí?