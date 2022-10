El mensaje de Marc Seguí que remueve conciencias: "Es algo que choca mucho"

La gran fiesta de Los40 Music Awards se acerca, y los artistas confirmados ya calientan motores. Marc Seguí será uno de ellos, junto a estrellas como Rosalía, Anitta, David Guetta, Manuel Carrasco o Ava Max, entre otros. Pero antes de eso, el cantante mallorquín quiso formar parte de otro evento igualmente especial y único: la segunda Eco Talk de El Eco de Los40, dedicada a los océanos.

Y es que cualquiera que siga la carrera del mallorquín sabe que el mar es un elemento muy presente en sus canciones. “Todo lo que tenga que ver con mi isla me vuelve loco”, declaró Marc a los micrófonos de Los40. “Si además tiene que ver con cuidarla, aún más”. Y es que el cantante es un apasionado de Mallorca, pero también del buceo, lo que le convierte en una persona especialmente concienciada sobre la necesidad de cuidar los océanos. “Estoy acostumbrado a ver el fondo marino y toda la suciedad que se puede ver allí. Es algo que choca mucho, lamentó. “Por eso, qué menos que estar aquí hoy e intentar aportar mi granito de arena con mi música y charlando un poco”.

La segunda Eco Talk de El Eco de Los40 tuvo lugar en un rincón privilegiado de Mallorca, la residencia Son Marroig. Desde allí, y con unas vistas privilegiadas, un grupo de expertos reflexionó sobre la importancia del cuidado de mares y océanos que representan cerca del 71% de la superficie del planeta.

El cuidado de los océanos, protagonista de la segunda Eco Talk del Eco de LOS40

Música y conciencia

En la charla, moderada por Bruno Sokolowicz, presentador de LOS40 Classic y del podcast “Tierra a la vista” de la Cadena SER, participaron además de Marc Seguí, Sandra Espeja, coordinadora del programa de ciencia ciudadana marina de Baleares; Gigi Torras, bióloga marina; Roser Badia, ambientóloga y coordinadora de Rezero en Baleares; Débora Morrison, directora del departamento de educación y conservación de Palma Aquarium; Aniol Esteban, Director de Marilles Foundation; Mariana Strauss, bióloga e instructora de buceo; Ariel Balaguer, Corresponsable base náutica eBoats Experience; Ana Plaza, responsable de comunicación de Yuccs; Toni Frau, responsable de la Asociación Vellmarí; y Daniel Ponce-Taylor, biólogo marino y eco-emprendedor.

“Mallorca es el sitio donde me he criado, y además tengo la suerte de que sea un paraíso”, concluyó Marc poco antes de regalarnos algunas de sus canciones en un formato acústico que hizo de la cita algo irrepetible. “Hacer lo que sea por mi tierra, ayudar a la gente de aquí y al medio ambiente es algo que me pide el cuerpo. Estar aquí hoy me hacía realmente ilusión”. ¡A nosotros también!